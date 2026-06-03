الحرارة حول معدلاتها والطقس مشمس حار نسبياً في عموم سوريا

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها السنوية، ويكون الطقس مستقراً مشمساً حاراً نسبياً يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.



وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون ربيعياً دافئاً إلى حار نسبياً، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر في أجزاء من المنطقة الشمالية والجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجنوبية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الساحلية والوسطى.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الشرقية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق، وتكون معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 60 كم/سا، وخاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى والمرتفعات الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: