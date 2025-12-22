مجلس مدينة حمص يتابع تنفيذ مشروع تأهيل الفراغات العامة وقناة الري في حيي الخالدية والقصور

حمص-سانا

يتابع مجلس مدينة حمص تنفيذ مشروع تأهيل الفراغات العامة وقناة الري في حيي الخالدية والقصور، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الواقع الخدمي وتطوير البنى التحتية.

ويمتد المشروع على مسافة 330 متراً وبمساحة 5800 متر مربع، ومن المتوقع إنجازه خلال ستة أشهر، لتوفير بيئة آمنة وصحية للأهالي.

وأوضحت مسؤولة جهاز الإشراف من مديرية الأشغال في مجلس مدينة حمص المهندسة داليا عبد الصمد، في تصريح لمراسلة سانا، أن المشروع يتضمن تأهيل الفراغات العامة المحيطة بمجرى الساقية وتنظيفها، وترميم الأعمدة البيتونية وصب أعمدة جديدة مكان المتضررة، إضافة إلى وضع سور معدني لحماية المواطنين، وإنشاء قسم ألعاب للأطفال، وتأمين السقاية الكاملة للحدائق، ووضع مقاعد معدنية وسلال للقمامة، وتأهيل الأرصفة وصيانة الشوارع عبر كشطها وترميمها بالمجبول الإسفلتي، فضلاً عن تركيب أجهزة إنارة وزراعة مسطحات خضراء، وتنظيف البئر وتجهيزه لسقاية الحديقة بالتنسيق مع مديرية الحدائق، مع تأمين منهل مياه للشرب.

من جهته بيّن المهندس أيهم الحكيم المشرف على أعمال التنفيذ، أنه يتم حالياً تجهيز الأرصفة وأعمدة الإنارة وأعمال تنظيف الساقية، إضافة إلى بناء غرفة للحراسة وخدمات الحديقة وإعادة تشغيل البئر، مشيراً إلى الانتهاء من أعمال التنظيف وإزالة النفايات وترحيل الكتل البيتونية المتهدمة، وفتح المصارف المطرية بالكامل، وترميم الأعمدة البيتونية.

وعبّر عدد من أهالي حيي الخالدية والقصور عن ارتياحهم لخطوات تأهيل المنطقة المحيطة بالساقية، بعدما كانت تجمعاً للنفايات والأوساخ، مؤكدين أن المشروع سيعيد للحديقة دورها كمساحة خضراء آمنة للأطفال والأهالي.

