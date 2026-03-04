الاتصالات تعلن تسوية نهائية مع مجموعة MTN العالمية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات التوصل إلى تسوية ودية نهائية مع مجموعة MTN العالمية، تُنظّم خروجها من السوق السورية، وتُمهّد الطريق لفتح المجال أمام الاستثمار في قطاع الاتصالات الخليوية.

وجاء الإعلان عن التسوية، كما أوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء خلال اجتماع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل مع الرئيس الأعلى لمجموعة MTN العالمية رالف موبيتا، على هامش مؤتمر الاتصالات العالمي MWC المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية، مشيرة إلى أنه ثمرة لمفاوضات مكثفة ومعقدة أسفرت عن اتفاق يصون حقوق الطرفين للخروج من الرخصة الحالية قبل حوالي تسع سنوات من انتهائها، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة للمواطنين.

وبينت الوزارة أن التسوية تُزيل جزءاً رئيسياً من العقبات القانونية التي أعاقت الاستثمار في قطاع الاتصالات الخليوية، وتفتح الباب أمام منافسة استثمارية حقيقية، لافتة إلى أنها أطلقت فور إتمام الاتفاق إجراءات منح رخصة جديدة تحلّ محل رخصة MTN.

وأشارت الوزارة إلى أنه حرصاً على الانتقال السلس دون أي انقطاع في الخدمة، ستواصل شركة MTN سوريا تشغيل الشبكة إلى حين استلام المشغّل الجديد، ما يضمن استمرار تقديم الخدمة لجميع المشتركين خلال مرحلة التحوّل.

وأكدت الوزارة أن الاتفاق يعكس نهجَ سوريا الجديدة في التعامل مع المستثمرين بمعايير الشفافية والاحترافية وسيادة القانون، وأن الرخصة الجديدة ستُسهم في رفع جودة خدمات الاتصالات وثباتها، بما يخدم حاجات السوريين وطموحاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستمر في إزالة العقبات القانونية الأخرى بالإضافة إلى التعامل مع قيود التصدير الأمريكية المؤثرة على قطاع الاتصالات.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية أطلقت أمس الأربعاء، منافسة عالمية لرخصة خليوي جديدة تحل محل رخصة MTN سوريا.