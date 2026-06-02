تأهيل تحويلة معمل الإسمنت على جسر الرستن بحمص لتحسين حركة النقل

حمص-سانا

تتواصل أعمال تزفيت وتأهيل تحويلة معمل الإسمنت عند مدخل جسر الرستن في محافظة حمص، التي تنفذها المؤسسة السورية العامة للبناء والتشييد – فرع حمص، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين واقع الطرق، ورفع كفاءة شبكة النقل، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والآليات والشاحنات.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج والتنفيذ بالمؤسسة السورية العامة للبناء والتشييد فرع حمص المهندس عبد السلام عراجي في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الأعمال الجارية تتضمن إنشاء تحويلة عند مدخل جسر الإسمنت في مدينة الرستن، بهدف تسهيل عبور المركبات القادمة من محافظة حماة باتجاه حمص، مبيناً أن المشروع شمل فتح طريق بطول 140 متراً، وتنفيذ حفريات بلغت نحو 4 آلاف متر مكعب، إضافةً إلى تنفيذ مجبول إسفلتي بعرض 7 أمتار.

وأشار عراجي إلى أن التحويلة أصبحت مجهزة بشكل كامل، ويتم حالياً تنفيذ أعمال صيانة للمسرب المخروطي الخاص بها، واستبدال وقشط الطبقات الزفتية المتضررة بكمية تصل إلى 70 متراً مكعباً، إلى جانب تركيب حواجز الأمان “نيوجرسي “وتجهيز الإشارات والعواكس المرورية اللازمة، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطريق.

بدوره، أوضح أحمد خليل من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أن المؤسسة تنفذ بالتعاون مع الشركة العامة للبناء والتشييد أعمال إعادة تأهيل تحويلة جسر الإسمنت في مدينة الرستن، تمهيداً لاستخدامها كتحويلة مرورية خلال إعادة افتتاح جسر الرستن الكبير، والتي تسهم في تعزيز الربط بين المناطق، وتحسين حركة النقل والخدمات.

وأعرب عدد من أهالي مدينة الرستن وسائقي الشاحنات والمركبات عن ارتياحهم لتنفيذ أعمال تأهيل وتزفيت التحويلة، مؤكدين أن المشروع سيسهم في تحسين واقع النقل، وتسهيل حركة المرور، ولا سيما للشاحنات المتجهة بين محافظتي حمص وحماة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة تطوير وتأهيل المحاور الطرقية الحيوية، بما يدعم البنية التحتية، ويعزز النشاط الاقتصادي والحركة التجارية، ويؤمن خدمات نقل أكثر كفاءة وأماناً للمواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية.