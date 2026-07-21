الرئيس الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني

photo 2026 07 21 19 03 10 الرئيس الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم الثلاثاء وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وتطوير التعاون والتنسيق الأمني، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك.

حضر اللقاء وزير الداخلية أنس خطاب، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، وعدد من المسؤولين المعنيين.

واستقبل معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت، في وقت سابق اليوم وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي.

photo 2026 07 21 19 02 46 الرئيس الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني
photo 2026 07 21 19 03 06 الرئيس الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني
photo 2026 07 21 19 03 08 الرئيس الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني
photo 2026 07 21 19 03 11 الرئيس الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني
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