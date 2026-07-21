الرئيس الشرع يبحث مع وزير الداخلية البحريني تطوير التعاون والتنسيق الأمني

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم الثلاثاء وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وتطوير التعاون والتنسيق الأمني، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب دعم مسار الانفتاح والتعاون العربي المشترك.

حضر اللقاء وزير الداخلية أنس خطاب، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، وعدد من المسؤولين المعنيين.

واستقبل معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت، في وقت سابق اليوم وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي.