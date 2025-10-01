المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام تواصل تقديم خدماتها لجميع الإعلاميين في داخل سوريا وللوفود الصحفية الخارجية
عضو لجنة انتخابات مجلس الشعب أنس العبدة: الحملة تؤكد إصرار السوريين على بناء بلدهم
ورشة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في حمص
مشاهد من التدريبات بالذخيرة الحية والتي نفذتها دفعة من القوات الخاصة التابعة للفرقة 42
أجواء آمنة واستعدادات أمنية على أعلى مستوى في معرض دمشق الدولي
