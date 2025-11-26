سوريا تشارك في الورشة الإقليمية حول الاستجابة لحرائق الغابات في إسبانيا

برشلونة-إسبانيا -سانا

تشارك وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، في أعمال الورشة الإقليمية حول “الاستعداد والاستجابة لحرائق الغابات في دول المتوسط”، التي تستضيفها مدينة برشلونة الإسبانية برعاية الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط.

وخلال الجلسة المخصصة لتبادل الخبرات الوطنية، استعرض، معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز، جهود الوزارة في تطوير أول نظام وطني للإنذار المبكر لحماية الغابات، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تطبيقه قريباً في سوريا، بما يعزز من قدرات الاستجابة السريعة ويحدّ من الخسائر البيئية والبشرية.

ولفت قزيز إلى الدروس المستفادة من عمليات الاستجابة لحرائق الغابات خلال العام الحالي، وما رافقها من تحديات ميدانية وظروف تشغيلية معقّدة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار لتطوير قدرات الاستجابة المشتركة وتبادل الخبرات في مواجهة حرائق الغابات.

وتهدف الورشة التي تعقد في يومي 25 و26 من شهر تشرين الجاري بمشاركة ممثلين عن وزارات وهيئات الدفاع المدني والطوارئ في عدد من الدول، إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية، ولا سيما حرائق الغابات التي شهدت تزايداً في منطقة المتوسط خلال السنوات الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية، ويعد النظام الوطني للإنذار المبكر خطوة استراتيجية في إطار خطط الوزارة لتطوير البنية التحتية الوطنية لحماية الموارد الطبيعية ودعم الاستجابة السريعة للكوارث.