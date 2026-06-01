وزير الداخلية ومحافظ طرطوس يعزيان ذوي الشهيد عبد الرحمن الياسين ويؤكدان متابعة التحقيقات

زار وزير الداخلية أنس خطاب ومحافظ طرطوس أحمد الشامي ذوي الشهيد عبد الرحمن الياسين لتقديم واجب العزاء والمواساة باستشهاد ابنهم وعائلته، مؤكدين الوقوف إلى جانبهم ومشاركتهم مصابهم الأليم.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الجهات المختصة مستمرة في استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة لكشف جميع ملابسات القضية، ضماناً لتحقيق العدالة، ومحاسبة المتورطين بأشد العقوبات.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، ونائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر الطحان، ووفد من محافظة ‏طرطوس، زاروا أمس عائلة عبد الرحمن الياسين زوج الدكتورة رانيا العباسي، لتقديم واجب العزاء بعد الكشف عن مصير الأطفال الذين قتلوا على يد النظام البائد.

وخلال الزيارة أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً مع العائلة قدم فيه واجب العزاء.