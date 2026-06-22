الرقابة والتفتيش ومحافظة الحسكة تناقشان تعزيز الدور الرقابي وتطوير عمل المؤسسات

الحسكة-سانا

ناقش رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد واقع العمل المؤسسي في المحافظة، وسبل تطوير الأداء الرقابي.

وتناول الاجتماع الذي عقد في الحسكة، آليات الارتقاء بعمل المؤسسات الحكومية وتحسين مستوى الخدمات، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور فرع الهيئة في المحافظة وتعزيز حضورها الرقابي ضمن الجهات العامة، بما يضمن رفع جودة الأداء الإداري.

وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة مواصلة تطوير أداء الجهات العامة عبر تعزيز القدرات، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم الدور الوطني للهيئة في حماية المصلحة العامة.

ضم الاجتماع معاون رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ياسر الحسين، ورئيس فرع الهيئة بالحسكة عامر سليمان.

وكان العلي ناقش أمس الأحد، مع محافظ دير الزور زياد العايش واقع عمل المؤسسات الخدمية في المحافظة، وسبل تعزيز الدور الرقابي، بما يضمن رفع مستوى الأداء الحكومي.