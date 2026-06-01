دير الزور.. عزل محولة محطة مياه السيال الغربي احترازياً لحماية تجهيزاتها من وصول المياه إليها

دير الزور-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء دير الزور عزل محولة محطة مياه السيال الغربي بشكل مؤقت واحترازي، وذلك عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات ووصوله إلى مستويات باتت تشكل تهديداً لسلامة التجهيزات الكهربائية في المحطة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على المعدات الكهربائية وحمايتها من الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن ملامسة المياه للتجهيزات التشغيلية، إضافةً إلى ضمان سلامة العاملين والمنظومة الكهربائية.

وأكدت الشركة متابعة الواقع الميداني بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات منسوب المياه، بما يسهم في حماية البنية التحتية الكهربائية، والمنشآت الخدمية في المنطقة.

وتتابع وزارة الطاقة منذ اللحظات الأولى لورود الإشعارات المتعلقة بزيادة ‏الوارد المائي لنهر الفرات من الجانب التركي، ما تتطلبه الحالة الطارئة من استجابة فنية ‏وميدانية واسعة النطاق، بهدف حماية المواطنين والمنشآت الحيوية لضمان ‏استمرار خدمات مياه الشرب، والحد من الأضرار المحتملة على البنية التحتية ‏الواقعة على امتداد مجرى النهر.‏