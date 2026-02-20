اجتماع برئاسة وزير الداخليّة يستعرض واقع العمل الأمنيِّ ويناقش أولويّات المرحلة المقبلة

دمشق-سانا

عقد وزير الداخليّة أنس خطاب اجتماعاً موسّعاً ضمَّ نائبه ومعاونيه ومديري الإدارات المركزيّة وقادة الأمن الداخليِّ في المحافظات، جرى خلاله استعراض شامل لواقع العمل الأمنيِّ، وتقويم للأداء المؤسّسيِّ، ومناقشة لأولويّات المرحلة المقبلة في إطار تعزيز الفاعليّة المؤسّسيّة وضمان انتظام العمل الأمنيِّ على مستوى جميعِ المحافظات.

وشدّد الوزير خلال الاجتماع على أنَّ النجاح المؤسّسيَّ يبدأُ بالأداء المتميّز، القائم على تكامل الأدوار، ودقّة اتّخاذ القرار، وإدارة الموارد بكفاءة، مؤكّداً أنَّ سيادة القانون والانضباط وحماية الحقوق تُشكّل أساس قوّة الدولة وبناء الثقة واستقرار المجتمع.