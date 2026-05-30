تجهيز مركز جديد في دير الزور لإيواء العوائل المتضررة من ارتفاع منسوب الفرات

دير الزور-سانا

أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور عن بدء تجهيز مركز إيواء جديد، وذلك بعد امتلاء المركزين السابقين بالعوائل المتضررة، نتيجة ارتفاع منسوب مياه الفرات.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل مهند حنيدي لمراسل سانا اليوم السبت، أن المديرية تعمل حالياً على تجهيز المركز في حي المطار القديم بمدينة دير الزور لاستقبال العوائل المتضررة الوافدة، بعد امتلاء مركزي الإيواء في مدرسة عمر بن الخطاب في الحويقة الغربية، ومركز التطبيقات في الحويقة الشرقية.

وأضاف: إنه تم استقبال 110 عوائل في المركزين، لكن قدوم العديد من العوائل استدعى العمل على تجهيز مركز ثالث في خطة المديرية لتلبية احتياجات العوائل، وتخفيف الضغط عن المركزين.

وأشار إلى أن العوائل الموجودة قد حصلت على مساعدات مقدمة من قبل الهلال الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي، تمثلت بمواد غذائية وعيادات صحية متنقلة لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة، فيما قدمت جمعية الأسرة خدمات طبية نسائية إضافة إلى “فرش وإسفنجات” وأدوات الجلوس اللازمة.

كما عملت الجمعيات على تقديم الخبز ومياه الشرب الصحية، في حين سجلت المفوضية احتياجات المراكز من كهرباء وغيرها، ويعمل الدفاع المدني والمؤسسة العامة للمياه على توفير صهاريج الماء للمراكز.

وكانت المديرية دعت أمس الجمعة العائلات النازحة من المناطق الواقعة على ضفاف نهر الفرات، ممن ‏لم يدخلوا ضمن مراكز الإيواء ويتواجدون حالياً في منازل أقاربهم داخل الأحياء والمناطق، إلى مراجعة لجان الأحياء ‏ورؤساء البلديات في مناطقهم، وذلك لتسجيل بياناتهم ومتابعة احتياجاتهم الطارئة تمهيداً لتأمينها.

كذلك عملت المديرية منذ اليوم الأول لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات على تجهيز مراكز إضافية غير المركز الأساسي في شارع سينما فؤاد، حيث افتتحت مركزين في الحويقة، وذلك لاستقبال العوائل النازحة جراء ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الطاقة محمد البشير، أن الوضع المائي على نهر الفرات يشهد تحسناً تدريجياً بعد اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الفنية التي أسهمت في خفض كميات المياه الممررة، مع متابعة الوضع حتى عودة مناسيب المياه إلى مستوياتها الطبيعية.

وخلال الأيام الماضية، شهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‏‌‏دير ‌‏الزور ‏والرقة ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏مياه النهر، حيث غمرت المياه نحو 5000 دونم، وفق ما أعلن وزير الطوارئ أمس.