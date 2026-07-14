تسجيل مخالفات إدارية وخدمية في صحة القنيطرة خلال جولة تفتيشية

القنيطرة-سانا

كشفت جولة محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد ورئيس فرع الهيئة المركزية ‏للرقابة والتفتيش في المحافظة بهاء القاسم أمس الإثنين على مديرية الصحة، ‏عن تسجيل عدد من المخالفات الإدارية والخدمية داخل المديرية، شملت ‏نقصاً في المواد المخزنة ضمن المستودعات، ورصد غيابات غير مبررة ‏للعاملين، وتجاوزات في عمل المرآب وآلياته.‏

وأوضح رئيس فرع الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ‏المخالفين، مؤكداً تكثيف الجولات الرقابية بهدف ترسيخ الانضباط الإداري، ‏وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وتأتي الجولة في إطار التنسيق مع الجهات العامة لتعزيز الدور الرقابي، ‏ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات الخدمية.‏