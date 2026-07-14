تسجيل مخالفات إدارية وخدمية في صحة القنيطرة خلال جولة تفتيشية

0R1A3710 تسجيل مخالفات إدارية وخدمية في صحة القنيطرة خلال جولة تفتيشية

القنيطرة-سانا

كشفت جولة محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد ورئيس فرع الهيئة المركزية ‏للرقابة والتفتيش في المحافظة بهاء القاسم أمس الإثنين على مديرية الصحة، ‏عن تسجيل عدد من المخالفات الإدارية والخدمية داخل المديرية، شملت ‏نقصاً في المواد المخزنة ضمن المستودعات، ورصد غيابات غير مبررة ‏للعاملين، وتجاوزات في عمل المرآب وآلياته.‏

وأوضح رئيس فرع الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ‏المخالفين، مؤكداً تكثيف الجولات الرقابية بهدف ترسيخ الانضباط الإداري، ‏وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.‏

وتأتي الجولة في إطار التنسيق مع الجهات العامة لتعزيز الدور الرقابي، ‏ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات الخدمية.‏

0R1A3677 تسجيل مخالفات إدارية وخدمية في صحة القنيطرة خلال جولة تفتيشية
0R1A3685 تسجيل مخالفات إدارية وخدمية في صحة القنيطرة خلال جولة تفتيشية
0R1A3793 تسجيل مخالفات إدارية وخدمية في صحة القنيطرة خلال جولة تفتيشية
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