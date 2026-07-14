تسجيل مخالفات إدارية وخدمية في صحة القنيطرة خلال جولة تفتيشية

القنيطرة-سانا
كشفت جولة محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد ورئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في المحافظة بهاء القاسم أمس الإثنين على مديرية الصحة، عن تسجيل عدد من المخالفات الإدارية والخدمية داخل المديرية، شملت نقصاً في المواد المخزنة ضمن المستودعات، ورصد غيابات غير مبررة للعاملين، وتجاوزات في عمل المرآب وآلياته.
وأوضح رئيس فرع الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكداً تكثيف الجولات الرقابية بهدف ترسيخ الانضباط الإداري، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي الجولة في إطار التنسيق مع الجهات العامة لتعزيز الدور الرقابي، ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات الخدمية.