دمشق-سانا

أصدر ممثلو الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال من ‏سوريا ومصر ولبنان ‏والعراق والأردن وتركيا وإقليم كردستان العراق، ‎المشاركون في المنتدى الإقليمي الثلاثي الذي جاء تحت عنوان “جسور التعافي: نحو مستقبل مشترك للعمل اللائق في المنطقة” بدمشق، “إعلان دمشق الثلاثي” بشأن التعافي والعودة وإعادة الإدماج والتعاون الإقليمي لعام 2026 من الحوار الثلاثي إلى العمل الجماعي.

وبحسب ما جاء في الإعلان الذي نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، فإن الدول المشاركة فيه تدرك التحولات التي تشهدها أسواق العمل في سوريا والبلدان المجاورة، والمرتبطة بجهود التعافي وإعادة الإعمار والعودة الطوعية وتنقل العمالة على الصعيد الإقليمي، بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها.

الالتزام بالعمل اللائق والحقوق الأساسية في العمل

وبحسب الإعلان، أكد أطراف العمل الثلاثة التزامهم بالعمل اللائق والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومعايير العمل الدولية والحوار الاجتماعي، وأن إعادة الإدماج المستدامة للاجئين في سوريا، تستلزم عودة طوعية وآمنة وكريمة وقائمة على المعرفة الوافية، تدعمها فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية والفرص الاقتصادية، بحسب القوانين والأنظمة المعمول بها في هذه البلدان.

ووفقاً للإعلان واستناداً إلى بيان المنتدى الإقليمي الثلاثي الصادر في دمشق بتاريخ 16 تشرين الأول 2025، جدد المشاركون العزم على ترجمة الحوار الإقليمي والثنائي إلى تعاون عملي، وتم الاتفاق على تهيئة الظروف الملائمة للعمل اللائق وإعادة الإدماج المستدامة في سوريا عن طريق:

– تعزيز الحوار الاجتماعي بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال والتعاون من أجل النهوض بفرص العمل اللائق، ودعم المنشآت، وتحسين خدمات التشغيل وتيسير إعادة الإدماج المستدامة وإتاحة فرص شاملة للجميع في سوق العمل، بما يشمل العائدين والنساء والشباب والمجتمعات المحلية، وتعزيز احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، بما في ذلك الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، مع ضمان ظروف عمل آمنة وصحية، والمعاملة العادلة، والحماية الفعالة للعمال في إطار جهود التعافي وإعادة الإعمار.

– تعزيز وتمكين دور منظمات أصحاب العمل والعمال الممثلة في دعم إعادة الإدماج المستدامة من خلال الحوار الاجتماعي، والإدماج في سوق العمل، وإتاحة فرص الحصول على العمل اللائق.

تنقل العمالة القائم على الحقوق

كما تم الاتفاق على تنقل العمالة القائم على الحقوق من خلال دعم مراجعة اتفاقات العمل الثنائية والإقليمية، وخاصة ما يتعلق بعودة العمالة السورية، وغيرها من ترتيبات تنقل العمالة، وتطويرها وتنفيذها بما يضمن الحقوق التأمينية وتكييف الخبرة والشهادات، وبما يكفل اتساقها مع معايير العمل الدولية المنطبقة والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي مع منظمات أصحاب العمل والعمال في جميع مراحل هذه العمليات.

المهارات والاستثمار وإشراك القطاع الخاص

كما اتفق المشاركون على المهارات والاستثمار وإشراك القطاع الخاص عبر العمل بنشاط على تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي من خلال التجارة والاستثمار في الصناعات وتنمية المنشآت، دعماً لاستحداث فرص العمل اللائق والتعافي الاقتصادي، مع تنمية المهارات والاعتراف بالتعلّم السابق والمؤهلات عبر الحدود، من خلال إيجاد آليات عمل يتم الاتفاق عليها بين الدول.

الحماية الاجتماعية والمشاركة والاستثمارات الاقتصادية

أكد المشاركون على الحماية الاجتماعية عبر توسيع نطاق التغطية الشاملة للجميع، من خلال تعزيز النظم القائمة على الاشتراكات وغير القائمة على الاشتراكات واستكشاف إمكانية وضع ترتيبات ثنائية وإقليمية تتيح نقل استحقاقات الضمان الاجتماعي والاحتفاظ بها عبر الحدود.

كما تم الاتفاق على المشاركة الاقتصادية للمرأة عبر تعزيز تكافؤ فرص حصولها على العمل اللائق، وريادة الأعمال، وحماية الأمومة، وخدمات الرعاية، بما يسهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتمكينها.

وشددوا على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تعزيز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي من خلال تأمين فرص عمل لائقة وميسرة.

وأشاروا إلى دعم الاستثمارات الاقتصادية في المناطق المتضررة، مع التركيز على القطاعات الأكثر قدرة على توفير فرص العمل، ولا سيما أن هذه الاستثمارات تشكل وسيلة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي.

منصة التعاون الإقليمي الثلاثي

اتفق المشاركون على إطلاق منصة إقليمية ثلاثية للتعاون بشأن التعافي والعودة وإعادة الإدماج والتعاون الإقليمي، بهدف:

– تعزيز التنسيق وضمان المشاركة المتوازنة والفعالة للحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال الممثلة لتنقل العمالة القائم على الحقوق، في تنفيذ المنصة الإقليمية الثلاثية للتعاون وحوكمتها ورصد أعمالها، وفقاً لاحتياجات أسواق العمل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة.

– دعم الحوار الثلاثي والشراكات العابرة للحدود بين الشركاء الاجتماعيين.

– تيسير تبادل المعارف والتعاون في مجالات معلومات سوق العمل والتشغيل والمهارات وتنمية القطاع الخاص والحماية الاجتماعية.

– دعم المبادرات المشتركة والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، والشراكات الإقليمية، وتعبئة الموارد.

– دعم مركز المعلومات حول الاستثمارات على المستوى الإقليمي، وتقديم الحوافز المالية وغير المالية.

– رصد وتقييم التقدم المحرز وتيسير المتابعة على المستوى الإقليمي.

وفي هذا السياق، أكد الإعلان أنه سيُعمل على وضع ترتيبات حوكمة هذه المنصة وتشغيلها من خلال مشاورات ثلاثية شاملة، بما يضمن التمثيل المتوازن والمشاركة الفعالة للحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال الممثلة في حوكمتها وتنفيذها ورصد أعمالها، بتيسير تقني من منظمة العمل الدولية، رهناً بالتوافق وتوافر الموارد.

كما تم الاتفاق على وضع إطار تعاون إقليمي مصحوب بخارطة طريق وبرنامج دعم متكامل ومنصة، بهدف النهوض بالمبادرات العملية الثنائية والإقليمية، مع تحديد البلدان الراغبة في المشاركة، وهيكل الحوكمة، والمسؤوليات المؤسسية والموارد اللازمة، والنتائج القابلة للقياس.

ودعا المشاركون منظمة العمل الدولية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء الإنمائيين المعنيين إلى دعم هذه الجهود بهدف تأمين استدامتها.

وأكدوا في ختام الإعلان الاستمرار بالحوار لترسيخ العمل الجماعي، من خلال تعزيز التضامن الإقليمي والحوار الاجتماعي والتعاون العملي للنهوض بالعمل اللائق وتوفير الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وإعادة الإدماج المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة للجميع على المستوى الإقليمي، مع إيلاء الاهتمام للدور الأساسي الذي تضطلع به منظمات أصحاب العمل والعمال الممثلة في التنفيذ الفعال للالتزامات الواردة في هذا الإعلان، ورصدها ومتابعتها من خلال المشاركة الثلاثية الفعالة والحوار الاجتماعي المستدام.

و‌‏جاء المنتدى الإقليمي الثلاثي “جسور التعافي: نحو مستقبل مشترك للعمل اللائق في المنطقة” يومي الخميس والجمعة الماضيين 26 و27 تشرين الثاني، بتنظيم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، وبمشاركة عدد من وزراء العمل في الدول المجاورة، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في سوريا، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال، وأكدت خلاله الوزيرة هند قبوات سعي سوريا لتعزيز التعاون ‏الإقليمي في مجال العمل، وأن الحوار الثلاثي بين الحكومة وأصحاب ‏العمل والعمال ليس شعاراً يُرفع في المؤتمرات، بل هو نهج عمل بدأت ‏الحكومة السورية بتطبيقه.