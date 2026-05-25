خطة أمنية مكثفة في الرقة خلال عيد الأضحى.. انتشار للدوريات وتنظيم لحركة الأسواق

الرقة-سانا

أكد معاون قائد الأمن لشؤون الشرطة في محافظة الرقة المقدم مازن الحميدي، أن قيادة قوى الأمن الداخلي وضعت خطة انتشار أمنية متكاملة بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، بهدف تعزيز الأمن وتنظيم حركة الأسواق، وتسهيل تنقل الأهالي داخل المدينة.

وأوضح الحميدي في تصريح لمراسل سانا أن الخطة تضمنت رفع الجاهزية في الوحدات الشرطية والأمنية، وإغلاق بعض الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز المدينة، بما يسهم في تحقيق انسيابية الحركة وتأمين أجواء آمنة للمتسوقين.

وأشار إلى تسيير دوريات راجلة ضمن الأسواق والشوارع الرئيسية لمنع بيع وإطلاق المفرقعات والحفاظ على النظام العام، إلى جانب نشر دوريات محمولة عند الدوارات ومداخل المدينة لمؤازرة عناصر المرور وتنظيم حركة السير.

وبيّن الحميدي أن الإجراءات شملت أيضاً زيادة عدد الحواجز الأمنية والتدقيق على السيارات والأشخاص، ومنع دخول الدراجات النارية إلى مركز المدينة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمحافظة الرقة التي دعمت الخطة بآليات الطوارئ من سيارات الإطفاء والإسعاف.

ولفت إلى تشكيل ثلاث غرف عمليات، منها غرفتان ثابتتان وأخرى متحركة، تعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة للحالات الطارئة عبر تسيير أقرب دورية إلى موقع البلاغ.

ودعا الحميدي الأهالي إلى الالتزام بالتعليمات والقوانين والتواصل مع غرف العمليات عند الحاجة، متمنياً أن تمر عطلة العيد بأجواء آمنة ومستقرة.

وعبّر عدد من الأهالي عن ارتياحهم للإجراءات الأمنية المتخذة، مؤكدين أن انتشار عناصر الأمن الداخلي أسهم في تعزيز حالة الاستقرار وتسهيل حركة التسوق داخل المدينة.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع الحركة النشطة التي تشهدها أسواق مدينة الرقة قبيل عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال الأهالي على التسوق، في إطار مساعي الجهات المعنية لضمان الأمن وتنظيم حركة السير وتسهيل تنقل المواطنين داخل المدينة.