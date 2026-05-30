إغلاق بوابة المفيض الرابعة في سد الفرات بعد انخفاض الوارد المائي القادم ‏من تركيا ‏

الرقة-سانا ‏

أعلنت إدارة سد الفرات إغلاق بوابة المفيض الرابعة في السد بشكل كامل ‏بعد انخفاض الوارد المائي القادم من الأراضي التركية إلى الأراضي ‏السورية من نحو 1800 متر مكعب في الثانية، إلى 1400 متر مكعب في ‏الثانية.‏

وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، في تصريح لـ ‏سانا اليوم السبت، أن عملية الإغلاق جاءت بعد تخفيض تدريجي للتدفقات ‏المائية بدأ منذ مساء أمس الجمعة، حيث جرى خفض التصريف عبر بوابة ‏المفيض الثالثة بمقدار 100 متر مكعب في الثانية، بالتزامن مع تراجع ‏منسوب المياه بشكل تدريجي.‏

وأكد أن الكوادر الفنية تواصل متابعة الواقع المائي والتشغيلي للسد على مدار ‏الساعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن الحفاظ على السلامة التشغيلية ‏للسد والمنشآ‌ت المائية المرتبطة به، واستقرار مناسيب المياه ضمن الحدود ‏الآمنة.‏

وكانت إدارة سد الفرات فتحت عدداً من بوابات المفيض في الفترة الممتدة ‏من الـ 25 وحتى الـ 29 من أيار مع ارتفاع الوارد المائي إلى نحو 1800 متر مكعب ‏في الثانية، قبل أن تبدأ بإعادة ضبط التصريف وإغلاق بعض البوابات ‏تدريجياً بعد تراجع الواردات إلى 1400 متر مكعب في الثانية حفاظاً على ‏السلامة التشغيلية للسد. ‏