إغلاق بوابة المفيض الرابعة في سد الفرات بعد انخفاض الوارد المائي القادم ‏من تركيا ‏

الرقة-سانا
أعلنت إدارة سد الفرات إغلاق بوابة المفيض الرابعة في السد بشكل كامل بعد انخفاض الوارد المائي القادم من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية من نحو 1800 متر مكعب في الثانية، إلى 1400 متر مكعب في الثانية.
وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن عملية الإغلاق جاءت بعد تخفيض تدريجي للتدفقات المائية بدأ منذ مساء أمس الجمعة، حيث جرى خفض التصريف عبر بوابة المفيض الثالثة بمقدار 100 متر مكعب في الثانية، بالتزامن مع تراجع منسوب المياه بشكل تدريجي.
وأكد أن الكوادر الفنية تواصل متابعة الواقع المائي والتشغيلي للسد على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن الحفاظ على السلامة التشغيلية للسد والمنشآت المائية المرتبطة به، واستقرار مناسيب المياه ضمن الحدود الآمنة.
وكانت إدارة سد الفرات فتحت عدداً من بوابات المفيض في الفترة الممتدة من الـ 25 وحتى الـ 29 من أيار مع ارتفاع الوارد المائي إلى نحو 1800 متر مكعب في الثانية، قبل أن تبدأ بإعادة ضبط التصريف وإغلاق بعض البوابات تدريجياً بعد تراجع الواردات إلى 1400 متر مكعب في الثانية حفاظاً على السلامة التشغيلية للسد.