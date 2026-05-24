محافظ ريف دمشق: الزيادة النوعية خطوة تعبر عن رؤية وطنية وتكرّس الاهتمام بالكفاءات

DSC 4842 Copy محافظ ريف دمشق: الزيادة النوعية خطوة تعبر عن رؤية وطنية وتكرّس الاهتمام بالكفاءات

ريف دمشق-سانا


أشاد محافظ ريف دمشق عامر عبد الهادي الشيخ بالزيادة النوعية على الرواتب والأجور للعاملين في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي، مؤكداً أن هذه خطوة تعبر عن رؤية وطنية مسؤولة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، وتكرّس الاهتمام بالكفاءات التي تحمل رسالة العلم والشفاء وبناء الأجيال.

وأشار الشيخ وفق ما نقلته قناة المحافظة على التلغرام اليوم الأحد، إلى أن المعلم الذي يصنع الوعي ويرسخ قيم الانتماء، والطبيب الذي يصون حياة الناس ويخفف آلامهم، يستحقان كل تقدير ورعاية ودعم، لما يمثلانه من ركيزتين أساسيتين في نهضة الوطن واستقراره.

وختم الشيخ بالقول نتوجه بأصدق التهاني والتبريكات إلى المعلمين والأطباء وكوادر الصحة والتعليم بهذه الزيادة المستحقة، تقديراً لعطائهم الكبير ورسالتهم الوطنية والإنسانية.

وكانت وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية والتعليم، أصدرت أمس السبت، بيانات مشتركة مع وزارة المالية بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم /68/ لعام 2026، الخاص بالزيادات النوعية للرواتب والأجور للعاملين في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية والتعليم في سوريا.

إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في كفرنان وكيسين وتسنين بريف حمص
الأرصاد الجوية: أجواء باردة وهطولات غزيرة غداً مع رياح عاصفة في عدة مناطق
مشاركة شبابية بدرعا في النسخة الافتراضية لمؤتمر SYNC SPRING””
انطلاق مهرجان “صيف الأضحى” في حلب بمشاركة 60 شركة تجارية
وزارة الزراعة السورية تناقش تنفيذ مشروع القرض الحسن لدعم محصول القمح
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك