حمص.. أعمال تعبيد طريق برج قاعي تلدو جارية لربطه بمدن الريف ‏الشمالي وأوتستراد حمص- حماة

حمص-سانا
تجري مديرية الخدمات الفنية في محافظة حمص، أعمال تأهيل وتعبيد طريق برج قاعي – تلدو في ريف حمص الشمالي، وذلك في إطار النهوض بالبنى التحتية بأرياف حمص الشمالية، وتخديم المواطنين والفعاليات الاقتصادية، ولا سيما المزارعين في المنطقة.
وأوضح رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية بحمص المهندس ربيع عساف لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن عمليات تعبيد طريق برج قاعي – تلدو جارية بوتيرة متسارعة حالياً، بعد أن تمت توسعته بزيادة نصف متر، حيث أصبح بعرض خمسة أمتار، إضافة الى تخصيص رصيف له بعرض متر واحد من الجهتين.
وأشار عساف إلى أن طريق برج قاعي – تلدو يعد طريقاً حيوياً ومهماً يربط قرية برج قاعي وبلدة تلدو في ريف حمص الشمالي.
بدوره لفت المهندس أحمد اليوسف من فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد بحمص في تصريح مماثل، إلى أهمية الطريق في ربط القرى مع المدن في الريف الشمالي والأوتستراد الدولي حمص – حماة، حيث يخدم الأهالي، ولا سيما الفلاحين، ويمكنهم من الوصول إلى أراضيهم، مبيناً أن طوله يبلغ ثلاثة كيلومترات ونصف الكيلومتر.
من جهته نوه المواطن راغب الدرلي من أبناء قرية برج قاعي، بأهمية تعبيد الطريق لجهة إنهاء معاناة الأهالي وتجنيبهم الغبار صيفاً والمستنقعات والوحول شتاء.
وتواصل مديرية الخدمات الفنية في محافظة حمص تنفيذ حزمة من مشاريع الطرق الحيوية بالمحافظة، بهدف تكامل الشبكة الطرقية ودعم استقرار الأهالي في قراهم وبلداتهم.