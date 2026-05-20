حمص.. أعمال تعبيد طريق برج قاعي تلدو جارية لربطه بمدن الريف ‏الشمالي وأوتستراد حمص- حماة

حمص-سانا‏

تجري مديرية الخدمات الفنية في محافظة حمص، أعمال تأهيل وتعبيد طريق ‏برج قاعي – تلدو في ريف حمص الشمالي، وذلك في إطار النهوض بالبنى ‏التحتية بأرياف حمص الشمالية، وتخديم المواطنين والفعاليات الاقتصادية، و‏لا سيما المزارعين في المنطقة‎.‎

وأوضح رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية بحمص المهندس ‏ربيع عساف لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن عمليات تعبيد طريق برج ‏قاعي – تلدو جارية بوتيرة متسارعة حالياً، بعد أن تمت توسعته بزيادة نصف ‏متر، حيث أصبح بعرض خمسة أمتار، إضافة الى تخصيص رصيف له ‏بعرض متر واحد من الجهتين‎.‎

وأشار عساف إلى أن طريق برج قاعي – تلدو يعد طريقاً حيوياً ومهماً ‏يربط قرية برج قاعي وبلدة تلدو في ريف حمص الشمالي‎.‎

بدوره لفت المهندس أحمد اليوسف من فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد ‏بحمص في تصريح مماثل، إلى أهمية الطريق في ربط القرى مع المدن في ‏الريف الشمالي والأوتستراد الدولي حمص – حماة، حيث يخدم الأهالي، و‏لا سيما الفلاحين، ويمكنهم من الوصول إلى أراضيهم، مبيناً أن طوله يبلغ ثلاثة ‏كيلومترات ونصف الكيلومتر‎.‎

من جهته نوه المواطن راغب الدرلي من أبناء قرية برج قاعي، بأهمية تعبيد ‏الطريق لجهة إنهاء معاناة الأهالي وتجنيبهم الغبار صيفاً والمستنقعات ‏والوحول شتاء‎.‎

وتواصل مديرية الخدمات الفنية في محافظة حمص تنفيذ حزمة من مشاريع ‏الطرق الحيوية بالمحافظة، بهدف تكامل الشبكة الطرقية ودعم استقرار ‏الأهالي في قراهم وبلداتهم‎.‎