إعادة تأهيل محطة زعرايا بريف حلب تعيد ضخ المياه إلى تسع قرى

حلب-سانا

أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حلب تأهيل محطة زعرايا بريف المحافظة الشرقي بعد توقف استمر نحو عام ونصف، وذلك ضمن جهودها لتعزيز البنية التحتية لقطاع المياه.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن الأعمال شملت صيانة مكونات منظومة الطاقة الشمسية وإعادة تشغيلها ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن استمرارية ضخ المياه بشكل منتظم ومستقر.

وأوضحت الوزارة أن محطة زعرايا تغذي تسع قرى في محيطها، ما يجعلها ركيزة أساسية في تأمين مياه الشرب للسكان، مؤكدة أن مشروع تشغيلها مجدداً يسهم في تخفيف الأعباء عن الأهالي، وتحسين واقع الخدمات، وخاصة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.

ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لوزارة الطاقة لدعم استدامة الموارد المائية وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، وخاصة في ريف محافظة حلب الذي يعاني من قلة توافر مياه الشرب ما يلبي احتياجات السكان اليومية ويعزز استقرارهم المعيشي.