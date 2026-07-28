عبد الغني يوقع كتابه “استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية وفشل المجتمع الدولي”

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بدعم من السفارة الأذربيجانية.. توزيع لحوم الأضاحي على العائلات الأشد احتياجاً في محافظة حمص
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