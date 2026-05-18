محافظ حمص يطلع على واقع المنشآت في المدينة الصناعية بحسياء لتعزيز بيئة الاستثمار

حمص-سانا

اطلع محافظ حمص مرهف النعسان اليوم الإثنين، على واقع العمل في المدينة الصناعية بحسياء خلال جولة ميدانية شملت المنشآت الصناعية والمرافق الحيوية، كما عقد اجتماعاً مع الصناعيين والمستثمرين، لمناقشة أهم التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي.

وأكد مدير المدينة الصناعية بحسياء، طلال زعيب في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة شملت منشآت صناعية ومرافق كالمرفأ الجاف والمنطقة الحرة ومحطة القطار، إضافة إلى منشآت قيد الإنشاء ستسهم في مرحلة إعادة الإعمار، مبيناً أن اجتماع المحافظ مع أعضاء غرفة صناعة حمص ناقش تذليل العقبات أمام الصناعة المحلية، مع التركيز على دور الصناعة في توفير فرص العمل وتخفيف البطالة، واستقطاب الخبرات الوطنية والعائدة من الخارج.

بدوره، أكد مدير مديرية الصناعة في حمص المهندس زكريا البادرلي، أن اللقاء ركز على الروتين الإداري الذي يواجه الصناعيين، وتم بحث مشاريع مستقبلية منها مدينة للرخام.

وفي السياق، أوضح المستثمر في مجال الصناعات الورقية وتصنيع العلب الكرتونية وسيم الوفائي، أن الاجتماع تطرق إلى قضايا الطاقة والتصدير والنقل عبر الحدود، مع البحث بمنح قروض حسنة أو مرابحات منخفضة الأرباح لدعم الطاقة البديلة في المدينة الصناعية، لافتاً إلى أنهم تلقوا وعوداً بإيجاد حلول لجميع التحديات المطروحة.

وتأتي زيارة المحافظ في إطار دعم القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المحلية ومرحلة إعادة الإعمار في محافظة حمص.

وتعد المدينة الصناعية بحسياء من الركائز الاقتصادية المهمة في محافظة حمص، إذ تضم مجموعة واسعة من المنشآت الصناعية في مختلف القطاعات، بما فيها المنشآت قيد الإنشاء والمرافق المساندة مثل المرفأ الجاف والمنطقة الحرة.

