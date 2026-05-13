السورية للاتصالات: حفريات تتسبب بقطع كبل ضوئي وانقطاع الخدمة عن درعا والسويداء

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أن أعمال حفريات في إحدى المناطق التابعة لمدينة الكسوة تسببت بقطع الكبل الضوئي المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، ما أدى إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق، وتأثر الخدمة في مراكز أخرى مرتبطة بالوصلة الضوئية المتضررة.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أنه فور وقوع العطل توجهت الورشات إلى المكان، وباشرت أعمال الكشف على مسار الكبل الضوئي المتضرر، وتحديد نقطة القطع الناتجة عن أعمال الحفريات، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة تأهيل الوصلة الضوئية.

وبينت الشركة أن الورشات تتابع أعمالها بوتيرة متسارعة حتى استكمال عمليات الإصلاح، حيث عادت خدمات الاتصالات والإنترنت تدريجياً إلى وضعها الطبيعي في المناطق المتأثرة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأكدت الشركة استمرار الجهود لمعالجة الأعطال الطارئة، والحفاظ على استقرار الخدمات، داعيةً جميع الجهات العامة والخاصة إلى ضرورة التنسيق المسبق قبل تنفيذ أي أعمال حفريات، تجنباً لإلحاق أضرار بالبنية التحتية لشبكات الاتصالات والكبلات الضوئية.