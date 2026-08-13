مساعدات غذائية لـ 1209 عائلات الأشد حاجة في دير الزور

دير الزور-سانا



وزعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور، اليوم الخميس، مساعدات غذائية على 1209 عائلات من الأشد حاجة في المدينة، بهدف دعمها وتوفير جانب من احتياجاتها الأساسية، وذلك بالتعاون مع فريق «ملهم» التطوعي وبدعم من منظمة قطر الخيرية.



وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور مهند حنيدي لمراسل سانا، أن التوزيع جرى خلال يومي الأربعاء والخميس في الصالة الرياضية، وشمل عائلات من أحياء الشيخ ياسين والرشدية والعرضي وخسارات وكنامات، على أن يستكمل توزيع المساعدات على العائلات المستهدفة في حي الصناعة، يومي السبت والأحد.



يذكر أن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور وزعت في شباط الماضي وبالتعاون مع منظمة خيرات التركية، 900 سلة غذائية على العوائل الأشد حاجة في حي العمال.