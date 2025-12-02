الحرارة أعلى من معدلاتها والطقس خريفي مشمس على عموم المناطق السورية

دمشق-سانا

تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات لمثل هذه الفترة من السنة.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية يكون الطقس خريفياً مشمساً مستقراً على عموم المناطق السورية، يتحول إلى غائم جزئياً في المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع فرص ضعيفة لزخات أمطار خفيفة.

وتتحرك الرياح بصورة متقلبة وهادئة تترافق بهبات معتدلة عند 20 كم/ساعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:

دمشـــق وريفها8 /18
القنيــطرة8 /16
درعــــا7 /20
السـويـداء7/ 16
حمـــص9 /18
حمــــاة9 /19
الـلاذقـيـة16 /20
طـرطـوس15 /20
حــلـب7 /18
إدلــــب9 /18
دير الزور10 /19
الرقة9 /19
الحسكة7 /18
