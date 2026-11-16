‏«يونا» يبحث تداعيات المشروع الاستيطاني «‏E1‌‏» على القدس وحل الدولتين‏

الرياض -سانا
بحث اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، خلال ملتقى إعلامي افتراضي، تداعيات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي «E1» على القدس الشرقية والتواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وانعكاساته على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الملتقى، الذي شارك فيه مسؤولون وخبراء وممثلون عن وكالات أنباء ومؤسسات إعلامية دولية، تناول الأبعاد الجغرافية والإنسانية والقانونية للمشروع، وسبل تزويد وسائل الإعلام بمعلومات وخرائط موثوقة ومحدثة توضح تداعياته على القدس الشرقية وإمكانية تحقيق حل الدولتين.
وأوضح المدير العام للاتحاد محمد بن عبد ربه اليامي أن الملتقى يأتي في إطار جهود «يونا» لتنسيق العمل الإعلامي المشترك بين وكالات الأنباء في الدول الأعضاء، وتوسيع التعاون الإعلامي الدولي دعماً للقضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على آثار الاستيطان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.
توصيات لتعزيز التغطية الإعلامية والتحرك الدولي
ودعت توصيات الملتقى إلى متابعة مراحل تنفيذ المشروع وتطوراته الميدانية والقانونية، والاستفادة من المرصدين القانوني والإعلامي في منظمة التعاون الإسلامي، وخبرات المختصين الفلسطينيين، مع اعتماد المصطلحات القانونية الدقيقة والتمييز بين إقرار المخططات وطرح العطاءات وترسيتها وبدء تنفيذها، والاستعانة بالخرائط لتوضيح موقع المشروع وعلاقته بالقدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.
كما أوصى المشاركون بتكثيف التحرك الدبلوماسي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لملاحقة الجهات والأفراد الضالعين في المشاريع الاستيطانية، وتعزيز التحالفات الدولية الرافضة لها، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة مفتوحة العضوية لمتابعة تطورات الاستيطان وتنسيق التحركات السياسية والدبلوماسية والإعلامية.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرحت في آب الماضي مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مشروع «E1»، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعياته على التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.