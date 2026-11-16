‏«يونا» يبحث تداعيات المشروع الاستيطاني «‏E1‌‏» على القدس وحل الدولتين‏

الرياض -سانا‏

بحث اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، خلال ملتقى إعلامي افتراضي، تداعيات المشروع ‏الاستيطاني الإسرائيلي «‏E1‌‏» على القدس الشرقية والتواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وانعكاساته ‏على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً.‏

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الملتقى، الذي شارك فيه مسؤولون وخبراء وممثلون عن وكالات أنباء ‏ومؤسسات إعلامية دولية، تناول الأبعاد الجغرافية والإنسانية والقانونية للمشروع، وسبل تزويد وسائل الإعلام ‏بمعلومات وخرائط موثوقة ومحدثة توضح تداعياته على القدس الشرقية وإمكانية تحقيق حل الدولتين.‏

وأوضح المدير العام للاتحاد محمد بن عبد ربه اليامي أن الملتقى يأتي في إطار جهود «يونا» لتنسيق العمل الإعلامي ‏المشترك بين وكالات الأنباء في الدول الأعضاء، وتوسيع التعاون الإعلامي الدولي دعماً للقضية الفلسطينية، وتسليط ‏الضوء على آثار الاستيطان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.‏

توصيات لتعزيز التغطية الإعلامية والتحرك الدولي

ودعت توصيات الملتقى إلى متابعة مراحل تنفيذ المشروع وتطوراته الميدانية والقانونية، والاستفادة من المرصدين ‏القانوني والإعلامي في منظمة التعاون الإسلامي، وخبرات المختصين الفلسطينيين، مع اعتماد المصطلحات القانونية ‏الدقيقة والتمييز بين إقرار المخططات وطرح العطاءات وترسيتها وبدء تنفيذها، والاستعانة بالخرائط لتوضيح موقع ‏المشروع وعلاقته بالقدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.‏

كما أوصى المشاركون بتكثيف التحرك الدبلوماسي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لملاحقة الجهات والأفراد ‏الضالعين في المشاريع الاستيطانية، وتعزيز التحالفات الدولية الرافضة لها، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة مفتوحة ‏العضوية لمتابعة تطورات الاستيطان وتنسيق التحركات السياسية والدبلوماسية والإعلامية.‏

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرحت في آب الماضي مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مشروع ‌‏«‏E1‌‏»، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من تداعياته على التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ‏وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.‏

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