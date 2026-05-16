علوش يكشف عدد العائدين طوعاً من لبنان خلال الربع الأول للعام الجاري

دمشق-سانا

أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، أن منفذ جوسية الحدودي مع لبنان يشهد انسيابية كبيرة في حركة المسافرين، بفضل التنظيم والتسهيلات المقدمة.

وقال علوش في تغريدة له على منصة “إكس” اليوم السبت: إن أكثر من 3 ملايين و415 ألف مسافر عبروا المنافذ الحدودية السورية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بينهم مليون و266 ألف قادم من لبنان.

وأشار المدير ذاته، إلى أن نحو 120 ألف سوري عادوا طوعاً من لبنان خلال الفترة ذاتها.

وعبّر علوش عن حرص الهيئة على تقديم كل التسهيلات للمسافرين، عبر تعزيز كفاءة كوادر المنافذ الحدودية، وتبسيط الإجراءات، والتواصل مع دول الجوار لتذليل العقبات أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتأمين راحتهم وسرعة إنجاز معاملاتهم.

ويؤدي منفذ جوسية الحدودي مع لبنان دوراً حيوياً في تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، في ظل الجهود المستمرة من هيئة المنافذ لتقديم الدعم اللازم، وتيسير إجراءات العبور، بما يسهم في تعزيز الاستقرار للعائدين.

