مياه الرقة تعيد تشغيل محطة “حويجة زهرة ” بعد توقف احترازي

الرقة-سانا



أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة اليوم الثلاثاء تشغيل محطة مياه “حويجة زهرة” في الريف الجنوبي الغربي للمحافظة، بعد انتهاء توقفها عن العمل كالإجراء احترازي سبق اتّخاذه نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وأكد مدير الشركة حيان الجاسم في تصريح لمراسل سانا، أن المحطة عادت إلى الخدمة واستأنفت ضخ المياه للمستفيدين منها، مشيراً إلى استمرار الأعمال الهادفة إلى تعزيز حمايتها وضمان استمرارية عملها في ظل المتغيرات المائية الحالية.

تدابير احترازية لحماية المحطات

وأوضح الجاسم أن الورشات الفنية تواصل تنفيذ أعمال تدعيم المحطة بالتعاون مع مديريتي الطوارئ وإدارة الكوارث والخدمات الفنية في الرقة، ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى حماية المنشآت المائية والحفاظ على استقرار خدمات مياه الشرب للأهالي.

وأشار الى أن الجهات المعنية تتابع بشكل مستمر واقع المحطات الواقعة على مجرى نهر الفرات، وتتخذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وسلامة التجهيزات الفنية.



وكان مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة أوضح أمس في تصريح لـ سانا، أن الشركة فككت ثلاث مضخات في محطات حويجة الزهرة والبورجب والحمام، وذلك بعد غمر الطريق المؤدي إليها بشكل جزئي، دون وصول المياه للمحطات، مشيراً إلى أن باقي محطات الشرب القريبة من مجرى نهر الفرات تعمل بكفاءة، بالتزامن مع ‏وصول كميات المياه الممررة من سد كديران إلى نحو 825 متراً مكعباً في الثانية ‏جراء زيادة الوارد من الجانب التركي.