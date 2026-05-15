إعادة تأهيل واستثمار فندق الكارلتون في إدلب.. وزير السياحة يحدد موعد دخوله الخدمة

إدلب-سانا



وقعت محافظة إدلب بالتعاون مع وزارة السياحة اليوم الخميس، عقد إطلاق مشروع استثمار فندق كارلتون المدمر بإدلب، مع شركة باكير القابضة، ضمن فعالية شهدها الفندق في مدينة إدلب، بحضور وزير السياحة السيد مازن الصالحاني، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، بهدف إعادة تفعيل القطاع السياحي وتطويره في المحافظة.

ويأتي ذلك ضمن خطة لإعادة تفعيل القطاع السياحي في المحافظة، إذ عدّ القائمون على المشروع إعادة تشغيل فندق الكارلتون خطوة مهمة في ظل غياب المنشآت الفندقية السياحية بالمحافظة، وما يرافقه من حاجة لتوفير نقطة استضافة تخدم الزوار والمستثمرين والوفود الرسمية.





الوزير الصالحاني: الكارلتون سيدخل الخدمة بعد عام ونصف

وأكد الوزير الصالحاني خلال الفعالية أن المشروع يندرج ضمن أولويات الوزارة لإعادة تشغيل المرافق السياحية المتضررة.

وأضاف: إن المشروع يهدف إلى خلق وجهة ضيافة حديثة تدعم الحركة السياحية والاستثمارية في محافظة إدلب، وتوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وخاصة أن الفندق يحمل أهمية كبيرة جداً في المحافظة، لما له من أهمية سياحية لاحتوائه على مسارات ومقاصد سياحية كثيرة ومميزة محيطة بالمحافظة، تستوجب وجود المبيت، ولا سيما في ظل غياب كامل لوجود نقطة لإقامة الزائرين والسياح والتجار والمستثمرين.



وأشار وزير السياحة إلى أهمية المشروع في جذب الاستثمارات الخاصة لدعم التعافي الاقتصادي، وتطوير القطاع السياحي، الذي عاد للحياة من جديد بعد تعرضه للقصف، بحلة وتصاميم ورؤية جديدة، مع وجود مشغل عالمي على الخط، مبيناً أن الفندق سيدخل حيز الخدمة بعد حوالي سنة ونصف، وسيكون جاهز لاستقبال زواره في نقطة مبيت متميزة على مستوى المحافظة.



ولفت إلى أنه سيكون في المحافظة مسارات سياحية مستقبلية قريبة، لكن البداية كانت من الكارلتون.



من جهته، أوضح محافظ إدلب أن المحافظة توفر التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الخدمية والسياحية، لافتاً إلى أن مشروع الكارلتون هو الفندق الوحيد في المحافظة، وتعرض للقصف والدمار، حيث يمثل المشروع نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد على أهمية وجوده كونه ينهض بخدمات فندقية كثيرة ومهمة ضمن المحافظة، في ظل افتقار المحافظة لهذه الخدمات، وخاصة أن المحافظة تشهد منذ التحرير حتى الآن استقبال العديد من الوفود والزوار، منوهاً بأن المحافظة بحاجة لأكثر من فندق.

الكارلتون.. 4 نجوم و60 غرفة

وأضاف المحافظ: إن تصنيف الفندق أربع نجوم، ومزود بتجهيزات عالية على مستوى راقٍ جداً، لما يقارب من 60 غرفة، إضافة إلى خدمات المطاعم التجارية والمسابح والكافيتريات، مؤكداً عزم المحافظة في المرحلة القادمة على تطوير القطاع السياحي بالمحافظة بشكل أكبر، نظراً لتمتعها بمقومات سياحية كبيرة، كتنوع التضاريس والطبيعة الخلابة والمعالم السياحية والأثرية البارزة كالمدن التاريخية القديمة.

وأشار استشاري تطوير وزارة السياحة ساطع ياسين إلى أن إدلب لها خصوصية في قلوب كل السوريين، وتجسدت هذه الخصوصية في عمل وزارة السياحة من خلال رؤية الوزارة تفعيل مديرية السياحة بالمحافظة مؤخراً، إضافةً إلى عزم الوزارة تفعيل عدد من المسارات السياحية ريثما يتم تجهيز فندق الكارلتون.



ولفت إلى أنه تم جمع البيانات الخاصة بالمنشآت السياحية في مدينة إدلب كافةً، ليصار إلى تأهيلها وتجهيزها وإعادة تصنيفها من أجل البدء بعملية الترخيص، وتفعيل الرقابة الخاصة بالمنشآت السياحية.



يذكر أن القطاع الفندقي والسياحي في إدلب تعرض لأضرار كبيرة بفعل النظام البائد خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى توقف معظم المنشآت وخروجها من الخدمة، وتعمل وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات المحلية على إطلاق مشاريع لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وجذب الاستثمارات الخاصة، بهدف إعادة تنشيط الحركة السياحية والخدمية وتوفير مصادر دخل مستدامة.