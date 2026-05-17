محافظة دمشق تعلن مواعيد صرف بدلات الإيجار للمجموعة الثانية من مستحقي السكن البديل

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق مواعيد صرف بدلات الإيجار للمجموعة الثانية من المستحقين ضمن مشروع السكن البديل في منطقة ماروتا سيتي، وذلك استناداً إلى البيان الصادر عن المحافظة، والمتعلق بالتعويضات المالية للمستفيدين.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الأحد، أن الدفعات تشمل البدلات المتراكمة عن الفترات السابقة، إضافة إلى تعويض السنة العاشرة وفق القيمة الجديدة المحددة بـ 35 ضعفاً، على أن يتم الصرف على دفعتين خلال العام.

وبيّنت المحافظة برنامج التسليم وفق الآتي:

الإثنين 18 أيار:

الأرقام 201 – 300 من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً.

الأرقام 301 – 400 من الثانية عشرة ظهراً حتى الثالثة عصراً.

الثلاثاء 19 أيار:

الأرقام 401 – 500 من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً.

الأرقام 501 – 600 من الثانية عشرة ظهراً حتى الثالثة عصراً.

ودعت المحافظة المستحقين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، وإحضار الهوية الشخصية ودفتر السكن البديل، وذلك في مقر مديرية تنفيذ المرسوم 66 في منطقة المزة.

وكانت المحافظة بدأت يوم الأربعاء الماضي صرف بدلات الإيجار للمجموعة الأولى من أهالي ماروتا سيتي، ضمن خطة تنفيذ التعويضات المالية المخصصة للمستفيدين.