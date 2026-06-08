دراسة أمريكية تستكمل نظرية شرودنغر للألوان بعد قرابة قرن من طرحها

واشنطن-سانا

تمكن باحثون من مختبر لوس ألاموس الوطني في الولايات المتحدة من معالجة إشكالية علمية ظلت قائمة منذ نحو مئة عام في نظرية الألوان التي وضعها الفيزيائي إرفين شرودنغر، في إنجاز قد يسهم في فهم أعمق لآلية إدراك الإنسان للألوان وتمييزها.

وذكر موقع “ساينس ديلي” العلمي أمس الأحد أن الباحثين طوروا نموذجاً رياضياً جديداً يفسر بصورة أكثر دقة كيفية إدراك الألوان، مبينين أن الخصائص الأساسية للون، مثل درجة اللون والتشبع والسطوع، تنبع من طبيعة نظام الرؤية اللونية لدى الإنسان، وليس فقط من العوامل الخارجية أو الخبرات المكتسبة.

وأوضح العلماء أن النظرية الأصلية التي طرحها شرودنغر في عشرينيات القرن الماضي تضمنت ثغرة رياضية تتعلق بتعريف التدرج اللوني المحايد الممتد بين الأسود والأبيض، وهي مسألة نجح الفريق البحثي في حلها بعد سنوات من الدراسة، ما أتاح استكمال النموذج النظري الذي وضعه العالم الشهير.

كما قدمت الدراسة تفسيراً أكثر دقة لبعض الظواهر البصرية المرتبطة بتغير مظهر الألوان تبعاً لشدة الإضاءة، الأمر الذي يعزز فهم الكيفية التي تتعامل بها العين والدماغ مع المعلومات اللونية.

وقد تفتح هذه النتائج المجال أمام تطوير تطبيقات أكثر تطوراً في مجالات التصوير الرقمي وإنتاج الفيديو والعروض البصرية، فضلاً عن تحسين أساليب عرض البيانات والصور العلمية مستقبلاً.