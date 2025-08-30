الهيئة السورية للكتاب تطلق هويتها الثقافية الجديدة في معرض دمشق الدولي

وأوضح مدير التسويق والمبيعات في الهيئة، مرهف عبد الجواد، في تصريح لمراسل سانا أن المشاركة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الثقافات الأخرى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف نقل الخبرات وتبادل المعارف الثقافية بين سوريا والعالم، فضلاً عن إعادة بناء صورة سوريا الجديدة كدولة متعددة الثقافات وقادرة على الانطلاق نحو التجدد والإبداع.