إعادة افتتاح المخبز الآلي في بلدة مهين بحمص بإنتاج يتجاوز 5 آلاف ‏ربطة ‏

حمص-سانا‌‎ ‎

افتتح فرع المؤسسة السورية للمخابز في حمص اليوم الأربعاء مخبزاً آلياً في ‏بلدة مهين جنوب شرقي حمص، وذلك بعد تأهيل المبنى وتجهيزه بالكامل ‏بخط إنتاج حديث.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمخبز الجديد إلى 5 آلاف و‏615‏ ربطة خبز يومياً ‏بكمية طحين تصل إلى 5 أطنان تغطي حاجة مهين والقرى المحيطة بها‎.‎

وأوضح مدير فرع المؤسسة بحمص زياد الحسن ‏أن افتتاح مخبز مهين جاء ‏بعد إعادة تأهيل البناء من خلال العمل الشعبي، وبالتعاون مع منظمة الإغاثة ‏الإسلامية التي قدمت خط الإنتاج الكامل، وأشار الحسن إلى أن سكان البلدة ‏كانوا يعتمدون سابقاً على السفر لمسافة تقارب 30 كم لتأمين الخبز.‏

بدوره لفت يوسف السحلي مسؤول العلاقات الخارجية في منظمة الإغاثة ‏الإسلامية في سوريا، إلى أن افتتاح المخبز تم بالتعاون مع المؤسسة السورية ‏للمخابز، وبتمويل كامل من المنظمة التي قدمت المعدات وخط إنتاج كاملاً ‏للمخبز‎.‎

وأضاف: إن افتتاح المخبز يعد بداية مشروع المنظمة لتجهيز عدد من ‏المخابز في سوريا، والذي يقدر تكلفته بـ 2.5 مليون دولار، ويشمل تجهيز 9 ‏أفران بشكل كامل، بالإضافة إلى صيانة وترميم 13 مخبزاً قديماً، وتزويدها ‏بالمعدات اللازمة، في محافظات إدلب وحماة وحلب‎.‎

يخدم 50 ألف شخص

من جهته أكد عطا الله قاسم الأعتر، مسؤول نواحي المنطقة الجنوبية الشرقية ‏في حمص، أن المخبز الجديد يقلل المعاناة اليومية للأهالي ويوفر الخبز ‏لحوالي 50 ألف شخص من مهين والمناطق المجاورة‎.‎

ويأتي افتتاح مخبز مهين في إطار جهود إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية ‏وتسهيل حياة المواطنين في المناطق التي عانت التهجير جراء ممارسات ‏النظام البائد‎.‎

