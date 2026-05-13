إعادة افتتاح المخبز الآلي في بلدة مهين بحمص بإنتاج يتجاوز 5 آلاف ‏ربطة ‏

حمص-سانا
افتتح فرع المؤسسة السورية للمخابز في حمص اليوم الأربعاء مخبزاً آلياً في بلدة مهين جنوب شرقي حمص، وذلك بعد تأهيل المبنى وتجهيزه بالكامل بخط إنتاج حديث.
وتصل الطاقة الإنتاجية للمخبز الجديد إلى 5 آلاف و615 ربطة خبز يومياً بكمية طحين تصل إلى 5 أطنان تغطي حاجة مهين والقرى المحيطة بها.
وأوضح مدير فرع المؤسسة بحمص زياد الحسن أن افتتاح مخبز مهين جاء بعد إعادة تأهيل البناء من خلال العمل الشعبي، وبالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية التي قدمت خط الإنتاج الكامل، وأشار الحسن إلى أن سكان البلدة كانوا يعتمدون سابقاً على السفر لمسافة تقارب 30 كم لتأمين الخبز.
بدوره لفت يوسف السحلي مسؤول العلاقات الخارجية في منظمة الإغاثة الإسلامية في سوريا، إلى أن افتتاح المخبز تم بالتعاون مع المؤسسة السورية للمخابز، وبتمويل كامل من المنظمة التي قدمت المعدات وخط إنتاج كاملاً للمخبز.
وأضاف: إن افتتاح المخبز يعد بداية مشروع المنظمة لتجهيز عدد من المخابز في سوريا، والذي يقدر تكلفته بـ 2.5 مليون دولار، ويشمل تجهيز 9 أفران بشكل كامل، بالإضافة إلى صيانة وترميم 13 مخبزاً قديماً، وتزويدها بالمعدات اللازمة، في محافظات إدلب وحماة وحلب.
يخدم 50 ألف شخص
من جهته أكد عطا الله قاسم الأعتر، مسؤول نواحي المنطقة الجنوبية الشرقية في حمص، أن المخبز الجديد يقلل المعاناة اليومية للأهالي ويوفر الخبز لحوالي 50 ألف شخص من مهين والمناطق المجاورة.
ويأتي افتتاح مخبز مهين في إطار جهود إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية وتسهيل حياة المواطنين في المناطق التي عانت التهجير جراء ممارسات النظام البائد.