انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للغبار في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الأربعاء للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي 1-3 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية، باستثناء الساحلية تكون حول المعدل.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس يكون خلال النهار بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطول زخات من المطر في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والجنوبية الشرقية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الجنوبية والساحلية والشمالية والجزيرة، وغربية إلى شمالية غربية على باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبّات تتجاوز سرعتها الـ 65 كم/سا أحياناً على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والوسطى والمرتفعات الساحلية والبادية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق17/29
ريف دمشق-القلمون10/24
القنيطرة12/26
درعا16/31
السويداء12/27
حمص15/26
حماة16/28
اللاذقية18/24
طرطوس17/24
حلب16/27
إدلب14/24
دير الزور17/32
الرقة17/31
الحسكة19/33
