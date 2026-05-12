صناديق الخير في معضمية الشام.. مبادرة مجتمعية تعزز ثقافة العطاء وتدعم ‏الأسر المحتاجة ‏

ريف دمشق-سانا ‏

قدمت مبادرة “صناديق الخير” التي أطلقها فريق إرادة التطوعي بالتعاون مع ‏المجلس المحلي في مدينة معضمية الشام، نموذجاً عملياً للتكافل الاجتماعي، وتعزيز ‏ثقافة العطاء، عبر تحويل الملابس والأحذية والمواد المستعملة إلى دعم مباشر ‏للأسر المحتاجة، بما ينسجم مع معايير عالمية للجودة والسلامة، ويحافظ على البيئة ‏من خلال الحد من النفايات القماشية.‏

وتقوم المبادرة على جمع الملابس والأحذية والحقائب والمفروشات الصالحة ‏للاستخدام، ضمن صناديق مخصصة موزعة في نقاط رئيسية داخل المدينة، ‏ليجري لاحقاً فرزها وإعادة تأهيلها وتجهيزها بطريقة تتيح للعائلات المحتاجة ‏اختيار احتياجاتها بخصوصية وكرامة.‏

وأوضح رئيس مجلس مدينة معضمية الشام سليمان عرنوس في تصريح لـ سانا ‏اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للشراكة بين المجتمع المحلي والجهات ‏الرسمية، لافتاً إلى أن المجلس قدم دعماً لوجستياً وإدارياً منذ المراحل الأولى، بدءاً ‏من دراسة الفكرة واقتراح مواقع الصناديق، وصولاً إلى تجهيز الفرق المشرفة على ‏عمليات الفرز والتوزيع. ‏

وأكد عرنوس أن المبادرة تنسجم مع رؤية المجلس في تعزيز العمل الأهلي المنظم، ‏وتشجيع المبادرات التي تخفف الأعباء عن الأسر المحتاجة، وتدعم ثقافة إعادة ‏الاستخدام التي باتت ضرورة بيئية واقتصادية. ‏

من جانبها، أوضحت منسقة المبادرة عبير حمرة، أن “صناديق الخير” تستند إلى ‏تجارب عربية وعالمية ناجحة، وصممت بما يتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي ‏في معضمية الشام، مشيرةً إلى أن اختيار مواقع الصناديق جاء وفق عدة عوامل، ‏أهمها كثافة المرور والحركة في المكان لضمان وصول أكبر عدد من المتبرعين، ‏والتنسيق مع المجلس المحلي والمجتمع في المدينة، لتسهيل عملية إحصاء الأسر ‏المحتاجة وتوزيعها عبر الجمعيات الخيرية. ‏

وبيّنت حمرة أن المبادرة لا تقتصر على جمع الملابس فحسب بل تهدف إلى تعزيز ‏ثقافة العطاء، وتحويل التبرعات العينية إلى عملية مستدامة تخدم البيئة والمجتمع ‏معاً، لافتةً إلى أن الفريق مستعد لتقديم الدعم لأي جهة أو فريق يرغب في تكرار ‏التجربة في أي محافظة أخرى.‏

وتأتي هذه المبادرة في إطار تنامي الجهود المجتمعية الهادفة إلى تعزيز ثقافة ‏العطاء وتنظيم التبرعات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة إلى مبادرات ‏أهلية تخفف الأعباء عن الأسر محدودة الدخل، إلى جانب دورها في جمع المواد ‏القابلة للاستخدام وإعادة توزيعها، بما يحد من تراكم النفايات القماشية، ويحافظ على ‏بيئة نظيفة.‏