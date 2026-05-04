استكمال تحضيرات موسم حج 2026.. وأولى رحلات الحجاج من دمشق في 9 أيار الحالي

دمشق-سانا

أنهت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية تحضيراتها لموسم حج 2026-1447هـ ، عبر تنسيق مكثف مع الجهات المعنية داخل سوريا، وفي المملكة العربية السعودية، لضمان تنظيم رحلات الحجاج السوريين، وتأمين أفضل الخدمات لهم منذ مغادرتهم وحتى عودتهم.

وأكد مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف محمد نور أعرج لمراسل سانا اليوم الإثنين، استكمال جميع التحضيرات اللازمة لموسم الحج لهذا العام، مشيراً إلى أن أولى رحلات الحجاج السوريين ستنطلق من مطار دمشق بتاريخ الـ 9 من أيار الجاري، تليها رحلات من مطار حلب في الـ 10 من أيار، بمعدل يقارب 6 رحلات يومياً، على أن تستمر حتى الـ 21 من أيار.

غرف عمليات مشتركة مع السعودية

وأوضح أعرج أنه تم منذ نهاية الموسم الماضي تشكيل غرف عمليات مشتركة مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، تعمل بشكل شبه يومي وعبر مستويات متعددة تشمل الإداري والصحي والإعلامي والديني، بهدف متابعة جميع التفاصيل وتذليل أي عقبات، مشيداً بالتسهيلات المقدمة من وزارة الحج السعودية.

وبيّن أعرج أن نقل الحجاج السوريين سيتم عبر عدة مطارات، حيث سيغادر نحو 12 ألف حاج من مطار دمشق، و9500 حاج من مطار حلب، إضافةً إلى رحلات من مطارات خارجية تشمل إسطنبول وعنتاب ومصر لاستكمال الحصة المتبقية، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني والجهات الخدمية التي أكدت جاهزيتها الكاملة لتأمين النقل والخدمات.

ودعا أعرج الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن رؤساء الحملات والجهات المعنية، والتفرغ لأداء المناسك باعتبار الحج عبادة خالصة.

استكمال تجهيزات الحجاج

بدوره، أكد معاون مدير إدارة الحج والعمرة موسى الويس، أن الإدارة عملت على مدار الساعة لاستكمال تجهيزات الحجاج، ونفذت ورشات عمل ميدانية في دمشق استهدفت كوادر البعثات، تمهيداً لتوزيعهم في فنادق الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تقديم الخدمات الإدارية والصحية والإعلامية بما يضمن راحة الحجاج طوال فترة إقامتهم.

وبيّن الويس أن عدد أفراد البعثة الصحية يبلغ 43 طبيباً وطبيبةً، جرى توزيعهم وفق خطة مدروسة تراعي الكثافة العددية للحجاج ومواقع إقامتهم، بحيث يؤمّنون خدمات الرعاية الصحية الأولية والاستجابة للحالات الطارئة على مدار الساعة، إضافة إلى تنفيذ برامج متابعة صحية يومية وإجراءات وقائية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، بما يضمن سلامة الحجاج، وتقديم خدمة طبية متكاملة تتوافق مع المعايير المعتمدة.

دروس توعوية للحجاج

من جهته، أوضح رئيس البعثة الدينية الشيخ عماد الجيلاتي، أن الهدف من الحج هو تحقيق التقوى وعودة الحاج بحالة إيمانية أفضل، مبيناً أن البعثة الدينية المؤلفة من 27 عضواً ستتوزع في أبراج مكة المكرمة لتقديم الإرشاد الديني والدروس التوعوية للحجاج.

وفيما يتعلق بالمناسك، أوضح الجيلاتي أن أركان الحج الأساسية تشمل الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، في حين أن ترك الواجبات يستوجب الفدية بذبح شاة أو الصيام عند العجز، مؤكداً ضرورة التزام الحجاج بالأحكام الشرعية لضمان صحة أداء المناسك.

وكانت إدارة الحج والعمرة أعلنت في السادس من شهر نيسان الماضي، إصدار معظم تأشيرات الحجاج السوريين لموسم حج 1447هـ، بالتزامن مع استكمال التعاقد على مختلف الخدمات الأساسية، بما يشمل السكن والإعاشة والنقل وخدمات المشاعر.