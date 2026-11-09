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المؤسسة السورية للبريد تطلق مسابقة للمصممين لإعداد طوابع تذكارية

01 ت 2 المؤسسة السورية للبريد تطلق مسابقة للمصممين لإعداد طوابع تذكارية
02 ت 2 المؤسسة السورية للبريد تطلق مسابقة للمصممين لإعداد طوابع تذكارية

المؤسسة السورية للبريد تطلق مسابقة للمصممين لإعداد طوابع تذكارية مع تخصيص جائزة مالية للتصميم الفائز، وتحدد مواعيد استلام المشاركات وإصدار الطوابع.

ترسل التصاميم والملفات عالية الجودة إلى البريد الإلكتروني:
m.manager@syrianpost.gov.sy

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