المؤسسة السورية للبريد تطلق مسابقة للمصممين لإعداد طوابع تذكارية تاريخ النشر: 2026/11/09 10:50 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/09 10:50 صباحًا المؤسسة السورية للبريد تطلق مسابقة للمصممين لإعداد طوابع تذكارية مع تخصيص جائزة مالية للتصميم الفائز، وتحدد مواعيد استلام المشاركات وإصدار الطوابع. ترسل التصاميم والملفات عالية الجودة إلى البريد الإلكتروني:m.manager@syrianpost.gov.sy بخبرات وطنية.. 23 سفينة خضعت للصيانة والإصلاح والتحويل الفني في مرفأ بانياس توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السورية للتعدين وشركة لودي الفرنسية مواصلة أعمال التزفيت في المحاور الرئيسية والأحياء في مدينة دمشق ضمن خطة عام 2026 كيف يسهم أطباء سوريا المغتربون في إعادة بناء القطاع الصحي؟ 100 ألف مستفيد من حفر 4 آبار جديدة في منطقة الهضبة الخضراء في ريف حلب الجنوبي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المؤسسة السورية للبريدمسابقة المصممين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية مسؤولة أوروبية تدعو لمساعدات عاجلة إلى غزة بعد غرق خيام النازحين أمسية “شجن فراتي” في الرقة.. الشعر يستحضر ذاكرة الفرات وتفاصيل المكان وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا آخر الأخبار منوعات جرعة واحدة من الحديد الوريدي.. هل تحسّن قدرة مرضى القلب على بذل الجهد؟ منوعات هل تقترب نهاية الحصاد اليدوي؟ روبوتات تتولى جمع الهليون وفرزه ونقله في الصين محليات وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا