غوغل تطور الإملاء الصوتي ليتعلم من تصحيحات المستخدم ويحسّن دقة النصوص

واشنطن-سانا

تعمل شركة غوغل على تطوير ميزة الإملاء الصوتي في لوحة مفاتيح «Gboard»، من خلال إضافة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح إزالة الكلمات الحشو من النصوص المنطوقة، والتعرف على أسماء جهات الاتصال، والتعلم من التصحيحات التي يجريها المستخدم، بما يسهم في تحسين دقة تحويل الكلام إلى نص مكتوب.

وذكر موقع «ذا أندرويد شو» التقني، في تقرير نشره أمس الأحد، أن الإصدار التجريبي الأحدث من لوحة مفاتيح «Gboard»، ويحمل الرقم 18.6.3.10، كشف عن ميزتين جديدتين ضمن أداة الإملاء الصوتي «Rambler»، المخصصة حالياً لهواتف «بيكسل 11» من غوغل.

وتتيح الميزة الأولى للأداة الوصول إلى جهات الاتصال المحفوظة في الهاتف، ما يساعدها على التعرف على أسماء الأشخاص وكتابتها بصورة صحيحة أثناء الإملاء الصوتي، بدلاً من استبدالها بكلمات أخرى نتيجة أخطاء التعرف على الكلام.

أما الميزة الثانية، فتحمل اسم «تذكر الكلمات المصححة»، وتتيح للأداة التعلم من التعديلات التي يجريها المستخدم على النصوص بعد إملائها، والاحتفاظ بالكلمات التي يصححها لاستخدامها لاحقاً، بما يساعد على تحسين دقة النتائج مع تكرار الاستخدام.

وتتضمن الإعدادات الجديدة خيارات لاستيراد الكلمات التي تعلمتها الأداة وتصديرها أو مشاركتها، إلى جانب إمكانية حذف الكلمات المحفوظة، بما يمنح المستخدم تحكماً أكبر في البيانات التي تعتمد عليها الميزة.

وتتوفر أداة «Rambler» حالياً في سلسلة هواتف «بيكسل 11»، التي تشمل الطراز الأساسي ونسخ «برو» و«برو إكس إل» و«برو فولد»، فيما لم تتضح بعد إمكانية إتاحتها لهواتف بيكسل الأقدم، أو الأجهزة التي تعمل بإصدارات أخرى من نظام أندرويد.

ولم تعلن غوغل موعداً رسمياً لإطلاق الميزتين الجديدتين، وسط توقعات بطرحهما ضمن تحديث مقبل لميزات هواتف بيكسل خلال الشهر القادم.

وتعكس هذه التطورات توجهاً نحو جعل أدوات الإملاء الصوتي أكثر قدرة على فهم أسلوب المستخدم وتفضيلاته، بدلاً من الاكتفاء بتحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب.