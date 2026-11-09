الأسهم اليابانية ترتد صعوداً بعد خسائر حادة قادتها أسهم التكنولوجيا

طوكيو -سانا‏

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ارتفع المؤشر الياباني نيكي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مدعوماً بعمليات شراء ‏عقب الخسائر الحادة التي تكبدتها أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي، والتي دفعت ‏المؤشر إلى دخول نطاق السوق الهابطة.‏

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ونقلت وكالة “رويترز” عن بيانات التداول، أن المؤشر نيكي صعد بنسبة 2 بالمئة إلى ‌‏58584.11 نقطة في بداية التعاملات، مستعيداً جزءاً من خسائره بعد تراجعه بنحو ‌‏6 بالمئة يوم الجمعة الماضي، ليظل منخفضاً بأكثر من 20 بالمئة مقارنة بأعلى ‏مستوى قياسي سجله في حزيران الماضي.‏

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كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 بالمئة ليصل إلى 3810.91 نقاط.‏

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وانتعشت أسهم إنفيديا وتسلا بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بسبب ‏المخاوف من أن تؤدي انتصارات الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي ‏للكونغرس الأمريكي إلى فرض رقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحد من ‏الإنفاق على مراكز البيانات.‏

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وكان سهم رينيساس إلكترونيكس الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية على المؤشر، ‏بعدما صعد بنسبة 6.64 ⁠بالمئة، يليه سهم جابان ستيل ووركس الذي زاد 6.41 ‏بالمئة، ثم سهم شركة بايكرنت بارتفاع قدره 5.88 بالمئة متجهاً صوب الإغلاق عند ‏مستوى ⁠قياسي.‏

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وكان سهم شركة طوكيو فودوسان هولدنجز الأكثر تراجعاً إذ نزل 5.41 بالمئة يليه ‏سهم مجموعة سوفت بنك الذي انخفض 4.73 بالمئة، ثم سهم ميتسوي فودوسان الذي ‏تراجع 4.50 بالمئة.‏