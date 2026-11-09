طوكيو -سانا
ارتفع المؤشر الياباني نيكي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مدعوماً بعمليات شراء عقب الخسائر الحادة التي تكبدتها أسهم التكنولوجيا الأسبوع الماضي، والتي دفعت المؤشر إلى دخول نطاق السوق الهابطة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن بيانات التداول، أن المؤشر نيكي صعد بنسبة 2 بالمئة إلى 58584.11 نقطة في بداية التعاملات، مستعيداً جزءاً من خسائره بعد تراجعه بنحو 6 بالمئة يوم الجمعة الماضي، ليظل منخفضاً بأكثر من 20 بالمئة مقارنة بأعلى مستوى قياسي سجله في حزيران الماضي.
كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 بالمئة ليصل إلى 3810.91 نقاط.
وانتعشت أسهم إنفيديا وتسلا بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، بسبب المخاوف من أن تؤدي انتصارات الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي إلى فرض رقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحد من الإنفاق على مراكز البيانات.
وكان سهم رينيساس إلكترونيكس الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية على المؤشر، بعدما صعد بنسبة 6.64 بالمئة، يليه سهم جابان ستيل ووركس الذي زاد 6.41 بالمئة، ثم سهم شركة بايكرنت بارتفاع قدره 5.88 بالمئة متجهاً صوب الإغلاق عند مستوى قياسي.
وكان سهم شركة طوكيو فودوسان هولدنجز الأكثر تراجعاً إذ نزل 5.41 بالمئة يليه سهم مجموعة سوفت بنك الذي انخفض 4.73 بالمئة، ثم سهم ميتسوي فودوسان الذي تراجع 4.50 بالمئة.
الأسهم اليابانية ترتد صعوداً بعد خسائر حادة قادتها أسهم التكنولوجيا
طوكيو -سانا