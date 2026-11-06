زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب سواحل منطقة كانتو اليابانية

طوكيو-سانا‏

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة، سواحل منطقة ‏كانتو اليابانية التي تضم العاصمة طوكيو.‏

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع في الساعة ‌‏19.39 بالتوقيت المحلي في عرض البحر شرق منطقة كانتو، وعلى عمق عشرة ‏كيلومترات، ولم تصدر حتى الآن تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية ‌‏(تسونامي).‏

وكان زلزال بقوة 6 درجات ضرب مطلع الشهر الجاري منطقة قبالة الساحل الجنوبي ‏لجزيرة هونشو اليابانية، دون التسبب بسقوط ضحايا.‏

وتتعرض اليابان بشكل متكرر للزلازل والهزات الأرضية، نظراً لوقوعها ضمن منطقة حزام ‏النار في المحيط الهادئ، التي تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كثيفاً.‏