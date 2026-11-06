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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب سواحل منطقة كانتو اليابانية

photo 2026 10 24 08 04 59 زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب سواحل منطقة كانتو اليابانية
ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة

طوكيو-سانا‏

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة، سواحل منطقة ‏كانتو اليابانية التي تضم العاصمة طوكيو.‏

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع في الساعة ‌‏19.39 بالتوقيت المحلي في عرض البحر شرق منطقة كانتو، وعلى عمق عشرة ‏كيلومترات، ولم تصدر حتى الآن تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية ‌‏(تسونامي).‏

وكان زلزال بقوة 6 درجات ضرب مطلع الشهر الجاري منطقة قبالة الساحل الجنوبي ‏لجزيرة هونشو اليابانية، دون التسبب بسقوط ضحايا.‏

وتتعرض اليابان بشكل متكرر للزلازل والهزات الأرضية، نظراً لوقوعها ضمن منطقة حزام ‏النار في المحيط الهادئ، التي تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كثيفاً.‏

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