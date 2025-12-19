معاون وزير الداخلية يطلع على جاهزية المتدربين المعادين للخدمة في فرع تدريب طرطوس

طرطوس-سانا

زار معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحّان، فرع تدريب طرطوس، برفقة قائد الأمن الداخلي في المحافظة العقيد عبد العال عبد العال، للاطلاع على واقع المتدربين المعادين إلى الخدمة ومستوى جاهزيتهم وانضباطهم في البرامج التدريبية.

وخلال الجولة، استمع اللواء طحّان إلى شرح مفصّل حول برامج التدريب الجارية، وآليات تنفيذ الخطط التدريبية الهادفة إلى رفع كفاءة العناصر وتعزيز قدراتهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

والتقى اللواء طحّان عدداً من المتدربين، واطّلع على احتياجاتهم وظروف عملهم، موجهاً بضرورة توفير متطلبات التدريب وتأمين بيئة مناسبة، بما يضمن الارتقاء بالأداء العام وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والكفاءة، انسجاماً مع التوجّهات الرامية إلى دعم العمل المؤسسي وتعزيز قدراته في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لرفع كفاءة كوادرها وتعزيز قدراتهم المهنية، حيث تعمل على تطوير البرامج التدريبية وتحديث أساليب العمل بما يواكب متطلبات المرحلة، مع التركيز على ترسيخ قيم الانضباط والالتزام وتوفير بيئة تدريبية متكاملة تضمن تنفيذ المهام الموكلة بدقة وفاعلية.