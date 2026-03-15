WSS1936 الحرارة إلى انخفاض والجو غائم ماطر فوق أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملحوظ اليوم الأحد على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية في المناطق الغربية من سوريا، بينما تكون حول معدلاتها أو أعلى بقليل في المناطق الشرقية والجزيرة.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنّ الجو يستمر غائماً ماطراً على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرةً، ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وحبات البرد أحياناً، حيث يحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة، والوديان، وخاصةً في المناطق الجنوبية، والشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح جنوبية غربية في أغلب المناطق، معتدلة السرعة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا، وخاصةً في المناطق الساحلية، والجنوبية، والجزيرة تؤدي إلى إثارة العواصف الترابية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون البحر عالي ارتفاع الموج، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 4 أمتار أحياناً.

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً في أغلب المناطق، وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من منطقة الجزيرة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق7/16
ريف دمشق-القلمون2/7
القنيطرة5/12
درعا7/15
السويداء6/13
حمص8/15
حماة9/17
اللاذقية13/18
طرطوس12/18
حلب8/15
إدلب10/15
دير الزور7/22
الرقة10/20
الحسكة5/19
