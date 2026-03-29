محدّث- الأمن الداخلي في بانياس يلقي القبض على عصابة تمتهن سرقة الكابلات النحاسية

طرطوس-سانا

ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة بانياس، القبض على عصابة تمتهن سرقة الكابلات النحاسية العائدة للمؤسسات العامة، ما تسبب بأضرار جسيمة في البنى التحتية للمدينة.

وبيّن مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة بانياس، عامر المدني في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على المتورطين، وضبط كمية من المسروقات تُقدر بنحو 1200 كيلوغرام من النحاس.

وأوضح أنه بعد ورود شكاوى حول عمليات سرقة طالت الشركة العامة للكهرباء والسورية للاتصالات، تم استنفار دوريات الأمن ونشر الكمائن والحواجز لإلقاء القبض على أفراد العصابة، إضافة إلى دعوة الأهالي للإبلاغ في حال حدوث أي اعتداء على الشبكات من خلال الأرقام المخصصة للمديرية.

ولفت المدني إلى ورود بلاغ بوجود أشخاص يقومون بسرقة الكابلات الكهربائية في منطقة تابعة لمديرية السياحة، وعليه تحركت الدوريات على الفور، وجرى القبض عليهم، وإحالتهم إلى قسم المباحث الجنائية.

وأشار إلى أنه بالتحقيق الأولي مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على بيع المواد المسروقة إلى مركز خردة بالقرب من المنطقة، حيث تحركت الدوريات فوراً إلى المكان المذكور، وتم استرداد المواد المسروقة، وتبين أنها تالفة نتيجة حرقها.

ولفت إلى أن قوى الأمن تتابع استكمال التحقيقات مع الموقوفين، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص.

وتأتي هذه العملية في ظل تكرار حوادث سرقة الكابلات النحاسية في عدد من المناطق خلال الأشهر الماضية، حيث كثفت قوى الأمن الداخلي جهودها بالتعاون مع المؤسسات الخدمية المعنية لرصد هذه الاعتداءات، وضبط المتورطين فيها؛ بهدف حماية البنى التحتية، ومنع تعطيل الخدمات الأساسية للمواطنين.