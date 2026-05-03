صحفيون سوريون بمناسبة اليوم العالمي لحرية لصحافة: زال الخوف وانتهى إعلام الرأي الواحد

دمشق-سانا

عبّر صحفيون سوريون عن تحسن ملموس في واقع العمل الصحفي في سوريا بعد التحرير لناحية حرية الصحافة، وزوال الخوف الذي كان سائداً في عهد النظام البائد.

جاء ذلك، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف في مثل هذا اليوم الـ3 من أيار من كل عام.

علي نايف: زال الخوف

وقال الصحفي في قناة العربية والحدث سوريا علي نايف لمراسلة سانا: أرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، مختلفاً هذا العام في سوريا ولا سيما بعد التحرير، إذ أصبح الصحفيون أحراراً، والخوف انتهى، والشفافية طريق المستقبل، إنه يوم للاحتفاء بالحقيقة دون قيود.

وأضاف نايف: إن واقع العمل الصحفي في سوريا أصبح خالياً من القمع والترهيب، والإعلاميون يمارسون دورهم بحرية لنقل الحقيقة وبناء وطن جديد قائم على الشفافية، مشيراً إلى أن هناك تحسناً جذرياً لوحظ بعد التحرير، إذ اختفى الخوف وظهر الأمل، وأصبح كل صحفي قادراً على قول رأيه دون تهديد.

وعن الرقابة الإعلامية، بين نايف أنه لا يوجد أي رقابة سوى ما تمليه المسؤولية المهنية والأخلاقية، ويحترم الجميع هذا الضابط الطبيعي دون إكراه، وبالنسبة للمؤشر الجديد لحريات الصحافة، سيكون مشرفاً ومتقدماً، ليعكس تحول سوريا إلى نموذج إقليمي في حرية التعبير واحترام حق الوصول إلى المعلومة.

كريمة السعيد: انتهى زمن الرأي الواحد

بدورها، أكدت مراسلة قناة المملكة الأردنية كريمة السعيد، أن حرية الصحافة اليوم تمثل مكسباً ومسؤولية في آن واحد بالنسبة للصحفيين السوريين، مشيرةً إلى الفارق الكبير بين مرحلة النظام السابق والمرحلة الحالية، ففي الفترة السابقة لم تكن هناك حرية إعلام، وكان الإعلام صوتاً واحداً وجهة واحدة، أما اليوم فيوجد رأي ورأي آخر ورأي مخالف.

وبالنسبة للمساحة الممنوحة للصحفيين السوريين داخل البلاد، بيّنت السعيد أن هناك حدوداً للمهنة يجب الالتزام بها، لافتةً إلى أنه يمكن بناء إعلام موثوق عندما يتم الالتزام بضوابط هذه المهنة ومراعاة المعايير الخاصة بالسياق السوري، مثل تجنب خطاب العنف والكراهية، والحساسية للنزاعات وللنوع الاجتماعي مثل “الجندر”، ما أعطى بعداً جديداً وإضافياً لحرية الإعلام”.

خالد أبو المجد: حرية الصحافة اليوم إرث تضحيات إعلاميي الثورة

من جانبه أوضح الصحفي في قناة TRT عربي، خالد أبو المجد، أن هذا اليوم تعيشه سوريا حقيقةً لا شعارات مزيفة، فهو “إرث شهداء إعلاميي الثورة”، الذين ضحوا بأرواحهم لتصل حرية الصحافة إلى هذا المستوى التي شهدته سوريا مؤخراً.

وأكد أبو المجد، أن الصحفيين السوريين اليوم ينظرون إلى الإعلام الحكومي بعين الرضا، ولا سيما أنهم كانوا يترقبون بعد تحرير سوريا كيف ستتعامل الحكومة السورية مع حرية الصحافة، إلا أنها كانت عند تطلعات السوريين.

وأشار أبو المجد إلى أن الإعلام الموثوق، يبنى بالمصداقية أولاً دون تحريف، لافتاً إلى أن الإعلام الموثوق ليس وليد اللحظة بل هو تراكم معلومات دقيقة ومصداقية عالية في مواكبة تغطيات متنوعة.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” أصدرت في الثلاثين من نيسان الماضي تصنيفها السنوي لمؤشر حرية الصحافة لعام 2026، مسجلة تقدماً لافتاً لسوريا بصعودها 36 مرتبة، إذ وصلت المركز 141، بعد أن كانت في المركز 177 العام الماضي.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت في عام 1993، الثالث من أيار، اليوم العالمي لحرية الصحافة، وذلك بناءً على توصية من المؤتمر العام لليونسكو.

ويحتفل صحفيو العالم هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار “بناء عالم يسوده السلام”، ليشكل فرصة حاسمة لتجديد التأكيد على حرية التعبير، وحشد جهود الصحافة والتقانة وحقوق الإنسان لتعزيز نظم المعلومات.