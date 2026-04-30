الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متهمين بارتكاب جريمة طعن وسرقة في بيروت

دمشق-سانا

ألقت وحدات الأمن الداخلي القبض على المدعو طلال بيرقدار وولديه فادي ومصطفى، وذلك على خلفية بلاغ تقدمت به مواطنة إلى ناحية جرمانا، أفادت فيه بتعرضها لاعتداء طعن وسرقة داخل منزلها في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الخميس أن المذكورين وبحسب التحقيقات الأولية، أقدموا على ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، حيث قاموا بالاعتداء على الضحية باستخدام أداة حادة، ما أدى إلى فقدانها جنينها، كما قاموا بطعن ابنتها والتسبب لها بإصابات بليغة، قبل أن يستولوا على مصاغ ذهبي تُقدّر قيمته بنحو 50 ألف دولار أمريكي.

وعلى الفور، باشرت الوحدات المختصة عمليات التحري وجمع المعلومات، وتمكنت من تحديد مكان وجودهم وإلقاء القبض عليهم، حيث ضُبط بحوزتهم عدد من المسروقات، إضافة إلى هواتف محمولة تعود للمجني عليهم.

وخلال التحقيق، تبيّن أن المدعو موفق بيرقدار كان قد عمل سابقاً ضمن مجموعات مسلحة تابعة للنظام البائد، وارتبط بتعاملات مع ميليشيات طائفية، وشارك في أعمال عسكرية في مناطق جوبر وعين ترما، فضلاً عن تورطه في عدد من الممارسات الإجرامية.

وقد أقرّ الموقوفون بما نُسب إليهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.