لاتسيو ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي بفوزه على كالياري

روما-سانا

واصل لاتسيو تألقه في الدوري الإيطالي لكرة القدم وانفرد بالصدارة بفوزه على ضيفه ‏كالياري 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على الملعب الأولمبي في روما ضمن ‏منافسات المرحلة العاشرة.‏

وافتتح كالياري التسجيل عبر مهاجمه الأنغولي مبالا نزولا في الدقيقة 21، قبل أن يدرك ‏الدنماركي غوستاف إيساكسن التعادل للاتسيو في الدقيقة 36، ثم سجل أندريا بينامونتي ‏هدف الفوز في الدقيقة 83.‏

ورفع لاتسيو رصيده بهذا الفوز إلى 28 نقطة، محققاً أفضل رصيد في تاريخ النادي عند ‏هذه المرحلة من الموسم، علماً أن لقبه الثاني والأخير في الدوري يعود إلى عام 2000.‏

ويتقدم لاتسيو بفرق ثلاث نقاط على إنتر ميلانو، الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد ‌‏25 نقطة.‏

وفي بقية المباريات، واصل كومو نتائجه الإيجابية قبل استحقاقه القاري أمام لنس ‏الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه فينيتسيا بهدف دون رد.‏

كما تابع فروزينوني نتائجه اللافتة بفوزه على ضيفه تورينو بهدفين نظيفين، فيما عاد ‏جنوى بفوز ثمين من أرض مضيفه ليتشي بهدفين مقابل هدف.‏