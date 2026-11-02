لاتسيو ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي بفوزه على كالياري

روما-سانا
واصل لاتسيو تألقه في الدوري الإيطالي لكرة القدم وانفرد بالصدارة بفوزه على ضيفه كالياري 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على الملعب الأولمبي في روما ضمن منافسات المرحلة العاشرة.
وافتتح كالياري التسجيل عبر مهاجمه الأنغولي مبالا نزولا في الدقيقة 21، قبل أن يدرك الدنماركي غوستاف إيساكسن التعادل للاتسيو في الدقيقة 36، ثم سجل أندريا بينامونتي هدف الفوز في الدقيقة 83.
ورفع لاتسيو رصيده بهذا الفوز إلى 28 نقطة، محققاً أفضل رصيد في تاريخ النادي عند هذه المرحلة من الموسم، علماً أن لقبه الثاني والأخير في الدوري يعود إلى عام 2000.
ويتقدم لاتسيو بفرق ثلاث نقاط على إنتر ميلانو، الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة.
وفي بقية المباريات، واصل كومو نتائجه الإيجابية قبل استحقاقه القاري أمام لنس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه فينيتسيا بهدف دون رد.
كما تابع فروزينوني نتائجه اللافتة بفوزه على ضيفه تورينو بهدفين نظيفين، فيما عاد جنوى بفوز ثمين من أرض مضيفه ليتشي بهدفين مقابل هدف.