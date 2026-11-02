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النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بلغاريا تظهر تقدم إيليانا إيوتوفا

afp 6ae6f0f3bdb4 1793519859 النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بلغاريا تظهر تقدم إيليانا إيوتوفا
النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بلغاريا تظهر تقدم إيليانا إيوتوفا-الجزيرة

صوفيا-سانا‏

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بلغاريا تقدم الرئيسة المؤقتة إيليانا ‏إيوتوفا، بفارق كبير على منافسها رئيس الوزراء الانتقالي السابق أندري غيوروف.‏

وبحسب تقديرات أولية نقلتها وكالة فرانس برس، حصلت يوتوفا على ما بين 57.4 ‏و58.2 بالمئة من الأصوات، مقابل ما بين 38.6 و39.6 بالمئة لغيوروف، المدعوم ‏من المعارضة، بانتظار إعلان النتائج الرسمية.‏

وقالت يوتوفا، في تصريح مساء الأحد: إنها خاضت حملة انتخابية إيجابية ركزت ‏على قضايا الدخل والسلام والتحديات التي تواجه البلاد، مؤكدة أنها ابتعدت عن ‏خطاب الكراهية والانقسام.‏

من جهته، أقر غيوروف بالنتائج الأولية، مؤكداً قبوله بها، ومشيراً إلى أن حملته ‏الانتخابية وضعت أسساً يمكن البناء عليها في المستقبل.‏

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات وسط مخاوف أمنية متزايدة على خلفية تداعيات ‏الحرب في أوكرانيا، ولا سيما بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سفناً ‏تجارية في البحر الأسود.‏

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