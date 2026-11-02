النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بلغاريا تظهر تقدم إيليانا إيوتوفا

صوفيا-سانا‏

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في بلغاريا تقدم الرئيسة المؤقتة إيليانا ‏إيوتوفا، بفارق كبير على منافسها رئيس الوزراء الانتقالي السابق أندري غيوروف.‏

وبحسب تقديرات أولية نقلتها وكالة فرانس برس، حصلت يوتوفا على ما بين 57.4 ‏و58.2 بالمئة من الأصوات، مقابل ما بين 38.6 و39.6 بالمئة لغيوروف، المدعوم ‏من المعارضة، بانتظار إعلان النتائج الرسمية.‏

وقالت يوتوفا، في تصريح مساء الأحد: إنها خاضت حملة انتخابية إيجابية ركزت ‏على قضايا الدخل والسلام والتحديات التي تواجه البلاد، مؤكدة أنها ابتعدت عن ‏خطاب الكراهية والانقسام.‏

من جهته، أقر غيوروف بالنتائج الأولية، مؤكداً قبوله بها، ومشيراً إلى أن حملته ‏الانتخابية وضعت أسساً يمكن البناء عليها في المستقبل.‏

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات وسط مخاوف أمنية متزايدة على خلفية تداعيات ‏الحرب في أوكرانيا، ولا سيما بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت سفناً ‏تجارية في البحر الأسود.‏