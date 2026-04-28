بدء تنفيذ مشروع تأهيل شبكتي المياه والصرف الصحي في الشارع العام بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور بتنفيذ مشروع تأهيل البنية التحتية في الشارع العام بالمدينة، بهدف تحسين واقع شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وبمشاركة المجتمع المحلي.

وأوضحت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن المشروع سينفذ على مراحل زمنية محددة، بما يضمن تقدّم العمل بشكل منظم، ويسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في مدينة دير الزور.

وبينت الوزارة أن المشروع يتضمن تركيب شبكة مياه جديدة بطول 3165 متراً بما يلبّي احتياجات الأهالي من مياه شرب آمنة، إضافة إلى تأهيل 3516 متراً من شبكة الصرف الصحي، بما يسهم في معالجة مشكلات الصرف الصحي في المناطق المتضررة، حيث يهدف تنفيذ هذه الأعمال إلى تحسين جودة الحياة في المدينة وتوفير بيئة صحية وآمنة للسكان.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجميع بالارتقاء بالخدمات الأساسية وتحسين واقعها في المدينة.

وكان محافظ دير الزور غسان السيد أحمد أطلق المشروع أمس ضمن حملة “ربيع دير الزور”.