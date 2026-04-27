إعادة افتتاح المصالح العقارية في سراقب بريف إدلب لخدمة أكثر من 200 ألف مواطن

دمشق-سانا

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني، عودة دائرة المصالح العقارية في مدينة سراقب بريف إدلب إلى العمل، وذلك بعد استكمال أعمال تأهيلها وتجهيزها، بهدف تقديم خدماتها لأكثر من 200 ألف مواطن في المنطقة.

وأوضح الوزير عنجراني في منشور عبر منصة إكس اليوم الإثنين، أن تثبيت الملكيات العقارية وتوثيقها يشكّل الأساس الذي تُبنى عليه مرحلة إعادة الإعمار، لما له من دور محوري في إطلاق مشاريع البناء وتنشيط الحركة التنموية.

وأشار الوزير عنجراني إلى أهمية ملف المصالح العقارية ضمن الأولويات الحالية، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين، ويسهم في دعم مسار التعافي.

وتوجد في محافظة إدلب خمس دوائر عقارية تتبع لمديرية المحافظة، تتوزع في مناطق حارم وأريحا وجسر الشغور ومعرة النعمان وسراقب، تعرض معظمها للدمار بشكل كامل أو جزئي في عهد النظام البائد، وتمت إعادة تفعيلها من جديد بعد تأهيلها بدعم من المنظمات الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.