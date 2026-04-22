اجتماع في الرقة لتعزيز التعاون بين النيابة العامة وفرع نقابة المحامين

الرقة-سانا

عقد المحامي العام القاضي أيمن العثمان، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، مع مجلس نقابة المحامين في محافظة الرقة، بحضور رئيس فرع النقابة محمد صالح النجم، ورئيس اللجنة القضائية المستشار شواخ الأحمد وعدد من المحامين في إطار دعم العمل القضائي، وتكريس مبدأ العدالة.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بالعمل القضائي، وآليات تسريع معالجة الملفات القانونية وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، إضافة إلى الصعوبات التي تعترض العمل.

وتم خلال الاجتماع الإعلان عن تشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثها وفق أحكام القانون السوري النافذ، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين الجهات القضائية والنقابية لتجاوز العقبات وتحسين سير العمل القضائي.

ويأتي الاجتماع في إطار تطوير آليات التواصل بين النيابة العامة والمحامين وتسريع الفصل في القضايا وتذليل العقبات الإجرائية، بما يضمن المصلحة العامة، ويحافظ على مكانة مهنة المحاماة وهيبتها.