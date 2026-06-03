الموارد المائية بطرطوس: الحفاظ على شبكات الري مسؤولية مشتركة

photo 2026 06 03 00 00 39 الموارد المائية بطرطوس: الحفاظ على شبكات الري مسؤولية مشتركة

طرطوس -سانا

أكدت مديرية الموارد المائية في طرطوس، أهمية المحافظة على شبكات الري وسكورات المياه والمنشآت التابعة لها، داعيةً المواطنين والمزارعين إلى الامتناع عن العبث بهذه المنشآت أو إجراء أي تعديلات غير نظامية عليها.

وأوضحت المديرية في بيان صادر عنها، أمس الثلاثاء، أن أي تخريب أو تعدٍ على منشآت وشبكات الري يؤدي إلى هدر المياه وانخفاض كفاءة منظومة الري، ما ينعكس سلباً على المحاصيل الزراعية والأراضي المزروعة، وقد يتسبب بأضرار في الطرق والمرافق المجاورة.

ودعت المديرية إلى الإبلاغ الفوري عن أي أعطال أو تعديات تطال شبكات الري والمنشآت المائية، بما يسهم في حماية الموارد المائية وضمان استمرارية وصول المياه إلى مستحقيها.

وشددت المديرية على أن المحافظة على المياه مسؤولية جماعية، لما لها من دور أساسي في دعم استدامة الزراعة وحماية الموارد المائية للأجيال القادمة.

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